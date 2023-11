Rueda ultima una nueva alianza empresarial para poner en marcha antes de las elecciones

Tras la puesta de largo de la sociedad mixta Recursos de Galicia (RDG), una utility que prevé invertir 100 millones hasta 2027 y en la que acompañan a la Xunta una treintena de relevantes empresas gallegas, el Gobierno autonómico se prepara para activar una nueva alianza con entidades privadas. En este caso se trata de un fondo para apoyar proyectos empresariales importantes que se asienten en Galicia. Alfonso Rueda lo anunció durante el Debate sobre el Estado de la Autonomía, señalando entonces que estaría dotado con 300 millones y que el Ejecutivo aportaría el 10% del capital, mientras que el 90% restante correspondería a inversores privados.

En esa tarea, la de reunir inversores, está afanada ahora la Xunta con la perspectiva de que el fondo pueda comenzar a operar en el primer trimestre del año próximo. De conseguirlo, estaría en marcha antes de finalizar la legislatura y en la antesala de las elecciones autonómicas, salvo que el presidente decida adelantar los comicios. Nadie considera esta posibilidad descabellada, sobre todo una vez clarificado el Ejecutivo estatal y después de que los presupuestos gallegos completen su proceso de tramitación. De hecho, BNG y PSOE han hecho con tiempo los deberes con la perspectiva de que Rueda apriete el botón electoral para los primeros meses del próximo curso. En esas mismas fechas, podría comenzar su actividad el fondo público-privado impulsado por la Xunta.

La Xunta busca inversores para su fondo

Esta herramienta de inversión está diseñada tanto para dar respaldo financiero a nuevos proyectos que se asienten en Galicia como para aportar liquidez a iniciativas que ya estén en marcha, pero que requieran de una inyección de capital para dar continuidad o ampliar su actividad. Para la creación del fondo, explican desde la Consellería de Economía, se están cumplimentando los trámites preceptivos ante la CNMV y se ha abierto un periodo para captar inversores interesados. Rueda dijo en el Parlamento que esta iniciativa nació tras «un intenso diálogo con entidades financieras, aseguradoras y gestoras» y que un 80% de los recursos captados se destinarán a «proyectos ejecutados en Galicia que necesiten financiación y la necesiten ya».

La idea de crear un fondo de apoyo a empresas no es nueva. El comité de expertos que asesoró al equipo de Alberto Núñez Feijóo y Francisco Conde para la recuperación económica tras el Covid ya sugirió que se pusiera en marcha este instrumento con capital público y privado para invertir en empresas castigadas por la pandemia a través de inyecciones directas de capital o préstamos participativos. La asociación con entidades privadas tampoco le viene de nuevas a Rueda. No solo por la sociedad mixta Recursos de Galicia, sino también por Impulsa Galicia, la sociedad para gestionar los proyectos tractores de la comunidad que optan a los Next Generation y que está participada por Abanca (38%), Reganosa (12%) y Sogama (10%). El Gobierno gallego detenta el 40%.

En el caso del fondo público-privado, el objetivo no se limitaría a dar apoyo a empresas, sino también a atraer capital externo que esté interesado en invertir en la comunidad. Su puesta en marcha no afectará al resto de herramientas de las que dispone el Gobierno gallego, como los fondos de capital riesgo de Xesgalicia o la propia sociedad mixta Recursos de Galicia. Todos ellos mantendrán su propia actividad en paralelo.