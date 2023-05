Conoce las ayudas públicas más ágiles y mejor financiadas

La estrategia Europea de los Fondos Comunitarios está enfocada en la modernización, sostenibilidad y transformación digital de empresas e instituciones. Para desarrollarla pondrá en el mercado en los próximos años +1,82 billones de euros que están disponibles para todas las empresas e instituciones de los estados miembros de la UE.

España es el país con más asignación de fondos junto con Italia. Solamente en los fondos NEXT GEN recibirá cerca de 77.230M€ entre los años 2021 y 2023 en transferencias no reembolsables y podrá acceder a un volumen máximo de 67.300 M€ en préstamos. A esto hay que añadir los Fondos Estructurales y la Política Agrícola Común 2021–2027 que supondrán otros 79.000M€.

Los fondos asignados a España suponen el 11% del PIB nacional, y equivalen a unas 5,5 veces la inversión pública anual

A nivel europeo existen otros fondos dentro del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 dotados con 1,07 billones de euros, entre los que destacan en educación el Erasmus+, en innovación los Horizon Europe y en cultura los de Europa creativa. Estos establecen que deben presentarse los proyectos en Consorcioque es un formato de asociación que compromete a las distintas partes para el desarrollo de un determinado proyecto en un plazo de tiempo concreto, pero que no posee las restricciones u obligaciones que poseían otros formatos tradicionales como las UTE (Unión Temporal de Empresas). Desde nuestro punto de vista es un instrumento ágil y sencillo que permite que distintas entidades (públicas y privadas), se unan y puedan desarrollar proyectos transformadores sin más obligaciones que las propias derivadas del desarrollo del objetivo conjunto, permitiendo al mismo tiempo, que esa cooperación sea más efectiva.

El MFP 21-27 se distribuye en las siguientes partidas:

• Mercado único, innovación y sector digital: 132.800 millones de euros (12,36%)

• Cohesión, resiliencia y valores: 377.800 millones de euros (35,16%)

• Recursos naturales y medio ambiente: 356.400 millones de euros (33,17%)

• Migración y gestión de las fronteras: 22.700 millones de euros (2,11%)

• Seguridad y defensa: 13.200 millones de euros (1,23%)

• Vecindad y resto del mundo: 98.400 millones de euros (9,16%)

• Administración pública europea: 73.100 millones de euros (6,80%)

Y tiene como objetivo conseguir una Europa más inteligente, más ecológica y libre de carbono, más conectada, más social y cercana a los ciudadanos.

Estos proyectos se presentan directamente en Bruselas, en consorcio (generalmente por al menos 3 estamos miembros de la UE) y en inglés a través de su plataforma tecnológica.

En Europa se convocan todos los años +3.600 ayudas públicas y, sin embargo, históricamente solo el 9% de las empresas españolas acceden a ellas, de este porcentaje el 80% de los casos siempre son las mismas y hay certeza que el 30% de los proyectos están sin realizar por falta de financiación.

El 30% de los fondos europeos disponibles no llega en condiciones óptimas a los beneficiaros, esto significa que +1.800M€ no refuerzan la economía española por desconocimiento, no solicitud o devoluciones

Efectivamente, la falta de conocimiento, la dificultad de entender las licitaciones, la compleja solicitud, la financiación anticipada para desarrollarlo, la excesiva burocracia del proceso, la complicada justificación, la carencia de profesionales especializados en presentar y ejecutar proyectos en las empresas e instituciones…son barreras que tenemos que solucionar si queremos que lleguen al mercado los fondos europeos tan necesarios.

¿Cuáles son los mejores fondos y los más sencillos de tramitar?

Es importante tener en cuenta que la velocidad y la financiación pueden variar significativamente dependiendo del tipo de ayuda y de los requisitos para su gestión. Sin embargo, los hay que se gestionan más rápido, son más sencillos de tramitar y tienen mayor financiación que otros. Desde nuestro análisis y experiencia los fondos más interesantes son los del Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 por diversas razones que exponemos:

Sus licitaciones son claras y bien definidas. Los requisitos de tramitación son sencillos y se realizan de forma digital. No tienen barreras de entrada, lo que permite presentarlos a cualquier tipo de empresa o institución. Los porcentajes de financiación son más altos que otras subvenciones públicas, lo cual es muy beneficioso para organizaciones con recursos financieros limitados. Cumplen los plazos establecidos. Tienen una amplia gama de objetivos y áreas temáticas. Se gana visibilidad en Europa. Permite la cooperación con otras organizaciones clave de la UE. Suelen prefinanciar un porcentaje del proyecto para ponerlo en marcha. Requieren ir en consorcio con otros países europeos, lo cual permite presentar proyectos más ambiciosos a las pymes. Posicionamiento e influencia en el diseño de las políticas y de los programas. Mayor plazo para la presentación de proyectos, hasta el 2027.

Nuestra propuesta en este sentido es ofrecer a las pymes, una metodología propia que aborda todo el proceso de gestión de un fondo europeo, dirigido por un interim manager. También facilitamos a las instituciones públicas la dirección de una oficina de gestión de fondos europeos que les permitiría mejorar la divulgación para su conocimiento con el objetivo de que, tanto empresas como instituciones presenten proyectos.

El MFP 21-27 tienen porcentajes de financiación más altos y prefinanciación para desarrollar el proyecto

¿Cómo conseguir mejorar el sistema para que los fondos europeos lleguen a su destino en condiciones óptimas?

Es labor de todos contribuir en este objetivo dada la importancia que tiene para España, por ello adaptar los Next Gen a las circunstancias del mercado español, copiar los protocolos de subvenciones que tiene la Unión Europea y de los países europeos con mayor capacidad ejecutiva e intensificar la labor de las instituciones empresariales en la divulgación y distribución de fondos europeos, y como no, crear oficinas externas de divulgación y gestión de los proyectos, son algunas de las medidas que hemos recomendado en diferentes artículos y propuestas a las administraciones.

También es preciso que las Pymes jueguen un papel mucho más activo, invirtiendo más tiempo y esfuerzo en el desarrollo de estrategias y capacidades que permitan innovar, bien atrayendo talento trasformador o mediante la contratación de servicios profesionales interinos especializados que acompañen en la transformación del plan de negocio. Esto generará una mayor capacidad para presentar proyectos ganadores y conseguir financiación.

Nuestra propuesta innovadora es utilizar plataformas tecnológicas basadas en la blockchain y la inteligencia artificial (IA) que permitan automatizar todos los procesos, generar transparencia, mejorar los plazos y reducir costes para asignar recursos a otros proyectos.

La blockchain se están convirtiendo en una herramienta cada vez más utilizada para la gestión de proyectos, especialmente en el ámbito de la transparencia, la seguridad, la reducción de costes y la eficiencia. Una de sus principales ventajas es su capacidad para crear un registro inmutable y transparente de las transacciones. Con esta tecnología, podemos rastrear cada paso en el proceso de asignación de fondos, lo que garantiza la integridad de los datos y previene la manipulación. La transparencia y la responsabilidad son fundamentales para asegurar que los fondos se distribuyan de manera justa y equitativa y la reducción de los costes asociados con la gestión liberan recursos para otros proyectos. Muy importante al respecto, son la creación de contratos inteligentes que automatizan la ejecución de acuerdos entre partes, incluyendo el cumplimiento de obligaciones y la transferencia de fondos. Estos contratos pueden ser programados para liberar fondos solo cuando se cumplen ciertos criterios, lo que reduce el riesgo de fraude y garantiza que los fondos se utilicen para los fines previstos.

Por otro lado, la Inteligencia Artificial (IA) aporta su capacidad para analizar grandes cantidades de datos en tiempo real, permitiendo que los funcionarios responsables de la gestión de fondos pueden tomar decisiones basadas en datos precisos y actualizados. Al identificar patrones y tendencias en los datos que no serían visibles para personas, ayuda a prevenir el fraude y el abuso de fondos. También permite reducir el tiempo necesario para procesar las solicitudes y mejorar la precisión en la evaluación de las solicitudes de financiación. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar grandes cantidades de datos históricos y aprender a identificar patrones y tendencias que indiquen si un proyecto es viable y si cumplirá con los objetivos del programa de financiación. Esto puede reducir el riesgo de financiar proyectos que no lograrán sus objetivos o que no cumplirán con los requisitos del programa.

La IA puede monitorizar continuamente el progreso de los proyectos y verificar si se están cumpliendo los requisitos establecidos en el programa de financiación. Si se identifican problemas, la IA puede alertar a los responsables de la gestión de fondos para que puedan tomar medidas de manera oportuna.

La combinación de inteligencia artificial y blockchain puede tener un gran impacto en la gestión de fondos europeos por su capacidad de mejorar la efectividad, la transparencia, los costes de proceso y la seguridad

Por ello, hemos presentado un proyecto específico al respecto, enmarcado dentro del programa HORIZON EUROPE, Cadenas de Valor Resilientes 2024, dotado con 5M€ y que pretende distribuir entre las pymes que cumplan los requerimientos establecidos, paquetes de 50.000€ de subvención a fondo perdido y darles asesoramiento en los ejes fundamentales marcados por Europa. Esta plataforma que proponemos como elemento diferencial, está basada en protocolos de tecnocompliance que validan todo el proceso de una licitación y lo simplifican para facilitar el acceso a todas las pymes europeas y poder dotar a las administraciones públicas de una herramienta de asignación efectiva que ahora no tienen.

«Una vez más la tecnología ayuda a facilitar que los +1,82 billones de euros se capilaricen en el tejido empresarial europeo, conformado en su mayor parte por pymes«.

«Las oportunidades son como los amaneceres: si uno espera demasiado, se los pierde». William George Ward