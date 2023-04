Besteiro: «La justicia es un valor con un significado muy especial para mí»

José Ramón Gómez Besteiro ha tomado posesión como delegado del Gobierno en Galicia, cargo en el que sustituye al nuevo ministro de Sanidad, José Miñones. El que fuera secretario xeral de los socialistas gallegos reunió a la plana mayor del partido y a decenas de personas que llenaron la sala de Palexco en A Coruña, entre ellos el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. El acto, especialmente atestado de políticos y representantes de la vida social y económica de la comunidad, tenía un aquel especial. Al fin y al cabo, más allá del nombramiento, eran las primeras palabras públicas del expresidente de la Diputación de Lugo en siete años. Los que llevaba, hasta ahora, apartado de la política, que abandonó en 2016 tras ser investigado por la jueza Pilar de Lara en hasta 10 causas, todas ellas archivadas.

Lo cierto es que las primeras palabras de Besteiro en su rentrée a la vida pública fueron escuetas, ya no no concedió preguntas a la prensa. Sin embargo, su discurso tras prometer el cargo de delegado del Gobierno en Galicia tuvo algún que otro mensaje. Tendió la mano al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para trabajar juntos a pesar de las diferencias políticas y, como era de esperar, también apeló a la restitución de su figura. «Por una decisión libre y responsable hoy estoy de nuevo en política. No llegué aquí solo. Se lo debo a mi familia, a la que está aquí presente y a la que ya no puede estar (…). Se lo debo, y estoy seguro que ustedes comprenderán que lo haga, a mi partido, a la familia política que somos los socialistas. Y, finalmente, creo que se lo debo al sentido del humor, que también reivindico en política. Un sentido que a mí me ayudó mucho. No olvidaré nunca que en esta vida… Nunca choveu que non escampara«, dijo el lucense.

Miñones: «Hoy se hace justicia»

Besteiro inició su discurso con palabras de cariño para la familia de los jóvenes de Ribadeo fallecidos en el accidente de tráfico y agradeciendo a Miñones su trabajo, «merecidamente reconocido por el presidente del Gobierno». El dirigente socialista se identificó con los valores del Gobierno de Pedro Sánchez, que identifica con un trabajo «a pie de calle», próximo al ciudadano, así como con la capacidad de responder ante las crisis y con la «imbatible determinación para hacer prevalecer los intereses de las mayorías».

José Ramón Gómez Besteiro, delegado del Gobierno en Galicia, y José Miñones, nuevo ministro de Sanidad

«Trabajaré para impulsar los principios que sustentan nuestro Gobierno: la justicia social, la justicia económica y la justicia ecológica. Justicia, un valor con un significado muy especial para mí«, remachó Besteiro. Mensaje para navegantes ya que la pasada semana, después de anunciarse su vuelta a la primera línea política como delegado del Gobierno, el PSdeG, difundió documentos en los que figuraba el nombre de la actual candidata del PP a la Alcaldía de Lugo, Elena Candia, como la persona que entregó a la Fiscalía los anónimos que originaron la investigación judicial contra el que llegó a ser secretario xeral de los socialistas gallegos entre 2013 y 2016.

Besteiro quiso hacer un discurso en el que no solo se reivindicó a él, sino también a la clase política. «En tiempos de descrédito para la política, no hay forma más eficaz de prestigiarla, de legitimarla, que hacer la mejor política, la que prima el interés común, la que debate pero no descalifica, la que coopera y no confronta desde las instituciones en un Estado descentralizado como es el nuestro», indicó, para «tenderle la mano» al presidente de la Xunta. «Hagamos política de verdad entre todas las administraciones, porque tenemos una oportunidad histórica», insistió.

Aunque de forma pública, durante el acto de nombramiento, ninguno de los altos cargos socialistas presentes se refirió a la situación vivida por Besteiro, todo fueron recuerdos velados. El ministro de Sanidad y delegado saliente, José Miñones, manifestó que no podría encontrar un sustituto mejor para el cargo y apuntó: «Hoy es un día para disfrutar. Hoy se hace justicia y nadie más que tú sabe lo largo que fue este camino. Hoy recuperamos un gran valor para el servicio público».

‘Abrazo’ con González Formoso

El ascenso de Besteiro se produce justo cuando su nombre está en todas las quinielas como posible cabeza de cartel de los socialistas gallegas en las autonómicas de 2024. Lo cierto es que, tras el nombramiento de Miñones como ministro de Sanidad, tres los nombres sobre la mesa. Los de ambos dirigentes y los del secretario xeral del partido, Valentín González Formoso. De los tres, este es el único que ha indicado que estaría dispuesto a dar la batalla por el Gobierno gallego. También es el único que indicó que estaría dispuesto a hacerse un lado si Besteiro quisiese dar el paso…

Besteiro saluda a Valentín González Formoso antes de prometer el cargo como nuevo delegado del Gobierno

El también presidente de la Diputación de A Coruña y alcalde de As Pontes estuvo presente en el acto, junto con regidores y altos cargos del PSOE gallego. No hubo declaraciones por su parte, si bien al inicio del acto posó ante los medios con Besteiro, escenificando la buena sintonía entre ambos.