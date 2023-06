Cabezas propone a PSOE y BNG un gobierno de coalición en Ourense y elogia a Baltar

El exregidor ourensano Manuel Cabezas ha propuesto a PSOE y BNG conformar un gobierno de coalición que evite que Gonzalo Pérez Jácome, que lideró la lista más votada, llegue a la Alcaldía. El candidato popular propone un reparto competencial proporcional a los concejales obtenidos por cada fuerza, de tal manera que si hubiera 17 concejalías, al PP le corresponderían siete, a los socialistas seis y a los nacionalistas cuatro. El número, lógicamente, será menor, por lo que habría que hacer la proporción correspondiente a cada grupo.

Esta iniciativa de Cabezas da continuidad a la propuesta inicial de alcanzar un pacto entre los tres partidos para anular a Jácome, a quien consideran negativo para la ciudad y sobre el que tienen sospechas de corrupción tras los audios difundidos por La Región antes de las elecciones. La propuesta llega el mismo día que Manuel Baltar anunció su renuncia a presidir la Diputación.

«Creo que daríamos un gran ejemplo de cordura política poniendo por delante los intereses de la ciudad y no los intereses partidistas», zanjó Cabezas.

Ourense choca con el discurso de Feijóo

El candidato del PP reconoció que su propuesta choca con el discurso de Alberto Núñez Feijóo cuando pide que gobierne la lista más votada. «Ourense es una excepción. Estamos hablando de una situación que no se parece nada a la que existe en otras ciudades o en otros núcleos de población donde se están negociando pactos, Ourense no responde a la misma situación», dijo.

La propuesta, insistió, cuenta con el respaldo del Partido Popular gallego y ahora está a la espera de la respuesta de los dos partidos a los que interpela. Consultado por si el Bloque Nacionalista Galego considera que aceptará el tripartito ha sido claro; «ellos sabrán a quién le querían poner cordones sanitarios, yo tengo la esperanza de que una propuesta coherente que los ciudadanos están deseando sea atendida correctamente».

El futuro de Cabezas

Sin avanzar si dejará el Ayuntamiento de no ser proclamado alcalde, sí que ha respondido que mientras pueda hacer lo que considere que debe, estará «donde tenga que estar», pero que si no puede hacerlo, «lo normal y lógico» es que no esté ahí. Así pues, ha reiterado que su contribución el Ayuntamiento actualmente «no puede ir más allá» de intentar darle «un rumbo» que todos dijeron que querían.

Está por ver en qué medida afecta al escenario municipal ourensano el anuncio hecho por Manuel Baltar este miércoles, de que renuncia a la presidencia de la Diputación Provincial, cerrando así un ciclo de más de 30 años de la institución, ligada al apellido Baltar.

La renuncia de Baltar

Cabezas tuvo palabras elogiosas al trabajo y trayectoria de Baltar. El candidato a la Alcaldía ha reconocido que recibió una llamada del presidente provincial alrededor de las 12.30 horas de esta mañana en la que le confirmó que se apartaba de la candidatura. «Ni me ha explicado los motivos ni se los he preguntado, indudablemente no puedo entrar en eso», dijo, si bien valoró que el gesto le «le honra» desde «el punto de vista personal y político».

A su juicio, el barón ourensano «ha hecho un trabajo durante estos últimos años en la Diputación muy importante y muy serio». Cabezas insistió en que no entrará a pronunciarse sobre los motivos de esa «decisión personal». Con todo, ha matizado que Baltar «se aparta, que no es que dimita» como candidato a presidir el gobierno provincial.