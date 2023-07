Cambio de ciclo en la Diputación de Ourense: Luis Menor asume la Presidencia tras 33 años de ‘baltarismo’

La Diputación de Ourense inicia una nueva etapa después de 33 años en los que el apellido Baltar ha estado ligado a la institución. El alcalde de Pereiro de Aguilar, Luis Menor ha sido elegido este lunes en el pleno de constitución de la Corporación Provincial, que tuvo que aplazarse debido a los recursos electorales del Ayuntamiento de Celanova, que retrasó la proclamación de diputados por el partido judicial de Ourense.

La sesión estaba prevista para las 12,00 horas de la mañana Tras conformarse la Mesa de Edad presidida por el que en el mandato de Manuel Baltar era vicepresidente, Rosendo Fernández, como el de mayor edad y con el diputado Diego Fernández como el de menor edad, se procedió entonces a la presentación de los candidatos a tomar el relevo de Manuel Baltar quien llevaba 11 años al frente.

Fueron tres las propuestas: Luis menor por el Partido Popular, Armando Ojea por Democracia Ourensana (D.O.) y Álvaro Vila por el PSOE. El BNG ha sido el único partido con representación provincial que no propuso candidato. Los diputados aceptaron la votación a mano alzada y en la primera no hubo mayoría absoluta.

Leer más: Baltar comienza la retirada de cargos ante su salida de la Deputación de Ourense

Socialistas y nacionalista votaron por Álvaro Vila, logrando 10 votos, el Partido Popular por Menor –con 12– y los tres diputados de Democracia Ourensana, de acuerdo con el pacto en su día suscrito por el PP, por Armando Ojea. El pacto sellado en su día por populares y D.O. permitió que, al votarse a sí mismos los populares en el Ayuntamiento, Gonzalo Pérez Jácome fuese elegido regidor.

Este lunes han sido los miembros de Democracia Ourensana los que se han votado a sí mismos en la Diputación, lo que ha dado pie a que, al pasar a la votación por mayoría simple saliese investido Luis Menor con el apoyo de los 12 diputados populares.

En un abarrotado salón de plenos del Pazo Provincial, diputados y asistentes entre los que se encontraba el anterior presidente de la institución, Manuel Baltar, así como el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, se pusieron en pie para aplaudir a Menor quien recibía el bastón de mando.

Agradecimiento al “acto de generosidad” de Baltar

Tras tomar posesión Menor ha dado su primer discurso como presidente de la Diputación Provincial en el que ha prometido «confianza» y «cooperación».

Durante casi diez minutos, ha dado las «gracias de corazón» a aquellos que confiaron en su persona para que hoy pueda recoger el bastón de mando, que ha señalado que «no representa la institución provincial» sino a los 92 ayuntamientos y «a los más de 304.000 habitantes que componen toda la provincia».

El nuevo presidente provincial ha asegurado asumir el reto con «responsabilidad y exigencia», pero antes de avanzar las líneas de su mandato no se ha olvidado de destacar el trabajo realizado por el anterior presidente, Manuel Baltar, a quien le ha agradecido su «gran acto de generosidad» al apartarse de la institución provincial que dirigió durante once años, así como su «dedicación» y «compromiso».

«No hay mayor satisfacción personal ante tanta confianza», ha celebrado, al tiempo que ha agradecido el apoyo de sus compañeros de partido.