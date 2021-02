Cinco ediles del PP protegen a la alcaldesa que se vacunó del coronaviurs

La alcaldesa de Boimorto ha evitado la reprobación por ponerse la vacuna del coronavirus pese a no estar en los colectivos prioritarios para la vacunación. Aunque el PP abrió expediente a la regidora y cursó la baja cautelar del partido, los cinco ediles populares de la corporación municipal se han puesto de parte de la alcaldesa en el pleno que votaba su reprobación, tumbando así la iniciativa.

María Jesús Novo, que pidió la baja del partido cuando se desató la polémica, defendió que se vacunó “en aras de salvaguardar a los residentes» que son su «máxima preocupación en este tiempo”. “Nunca acepté poner esa vacuna que venía a mi nombre por un interés propio, mi conciencia jamás lo permitiría», aseguró.

Leer más: El PP expedienta a la alcaldesa que se vacunó del coronavirus

La regidora entiende que es la “responsable última” de la residencia municipal y que por ello debe proteger a los usuarios debido a que acude allí “a diario”. «No me apunté en ningún lado ni hice nada malo, estaba en una lista junto con el personal de la residencia. No le den más vueltas, no le hagan más daño a los vecinos», pidió a PSOE y BNG, que votaron a favor de la reprobación.

BNG y PSOE rechazan las excusas de la alcaldesa

El portavoz nacionalista, Xosé Luis Rivas, consideró “irregular” el comportamiento de Novo y recordó que su cometido es gestionar el ayuntamiento, y que no por ello la ve «con el pico y con la pala haciendo obras». Daba así a entender que la titularidad municipal de la residencia no convierte a la regidora en personal de la misma, antes de demandar conocer quién elaboró la lista en la que figuraba el nombre de la alcaldesa.

La portavoz socialista, Sandra Sánchez, incidió en la «gravedad extrema de los hechos» y puso el foco en el resto de concejales del PP, a los que –dado que rechazaron la iniciativa de reprobación– consideró «tan culpables» y «cómplices» de la regidora en su actuación «irregular».