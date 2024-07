Rueda delega en Diego Calvo el Consello da Xunta por la junta directiva del PP: «Este es un gobierno coral»

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha presidido este lunes la reunión semanal del Gobierno gallego al ausentarse el presidente, Alfonso Rueda, quien ha asistido a la Junta Directiva Nacional del PP en Madrid. «Este es un gobierno coral en el que se trabaja en equipo», dijo el líder de los populares coruñeses, quien matizó, en todo caso, que el presidente de la Xunta «supervisó o examinó cada uno de los asuntos».

El conselleiro de Presidencia ha insistido en que «la Xunta no para» y «trabaja con normalidad» pese a la ausencia del presidente. «Y, lógicamente, pues me toca a mí hacer esta rueda de prensa, como ya me tocó en otras ocasiones», ha sentenciado.

Diego Calvo en el Consello da Xunta

Rueda y la ‘marca España’

Rueda, mientras tanto, aprovechó el viaje a Madrid para valorar el proceso de instrucción contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, advirtiendo la «imagen a nivel internacional» que supone que el juez Juan Carlos Peinado haya llamado al líder socialista a declarar para el próximo 30 de julio en calidad de testigo.

«Lo que esta claro es que vaya imagen a nivel internacional; que un presidente del Gobierno sea citado a declarar por un presunto caso de corrupción de su mujer, en todo caso, para la marca España no es nada bueno«, señaló.

Ley de Extranjería

Sobre la reforma de la Ley de Extranjería, Rueda ha mantenido que «lo que no puede ser es que la Ley de Extranjería sea un paso más del Gobierno para sacarse de encima un problema y pasárselo a las comunidades autónomas».

Del mismo modo, ha explicado que lo que pretende el Gobierno liderado por Pedro Sánchez es que sean las comunidades, «especialmente las del PP», las que «arreglen una vez más un problema del Gobierno». «Claro que tenemos que acoger a estas personas, pero no puede ser que lo hagamos sin ninguna condición y sin ninguna planificación«.

Así, ha alegado que los presidentes autonómicos no «saben nada» sobre la «financiación necesaria» para acoger a los inmigrantes procedentes de otras comunidades autónomas y sobre la actuación del Gobierno en la frontera o en sus países de origen.