A Coruña concentra el 94% de las viviendas de la Sareb destinadas al alquiler social

El tensionamiento del mercado del alquiler en los núcleos urbanos, con una constante subida de precios y reducción del stock disponible, han devuelto a las políticas de vivienda al primer plano después de años al ralentí, carentes de presupuesto o escasamente proactivas. La consecuencia más palpable fue la parálisis en el parque de vivienda pública, que ahora se pretende corregir. En Galicia coinciden dos planes de choque. El anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con el objetivo de incorporar 1.800 inmuebles al alquiler social hasta 2026; y el del Gobierno central, derivando los activos de la Sareb, el banco malo que absorbió el ladrillo tóxico de la banca nacionalizada, hacia el arrendamiento de bajo coste.

Este segundo plan tiene algunos problemas para que sus efectos sean inmediatos. Por un lado, parte de las viviendas de Sareb todavía no son habitables y deben someterse a reformas o conseguir la cédula de habitabilidad. De las 50.000 a movilizar en los próximos años, solamente 9.000 están en condiciones actualmente para entrar a vivir. La otra duda es la ubicación, ya que si no se encuentran en el ámbito urbano no incidirán sobre las zonas tensionadas. En Galicia, los problemas con el mercado del alquiler se concentran fundamentalmente en las siete ciudades, además de en algún municipio turístico de costa.

Dónde están las viviendas de la Sareb

Los datos ofrecidos por el Ejecutivo central sobre las ubicaciones permiten conocer que en Galicia se movilizarán 1.285 inmuebles procedentes de la Sareb. De estos, el 93,8% están en la provincia de A Coruña, concretamente, 1.206. Le sigue Pontevedra, con 440; Lugo, con 136; y Ourense, con 48 inmuebles.

En el conjunto del Estado, Galicia es la séptima comunidad en la que más viviendas de la Sareb pasarán al alquiler social, previsiblemente mediante un acuerdo con la Xunta. La superan Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Castilla-La Mancha.