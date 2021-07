El comité clínico baraja más restricciones en las ciudades (salvo Santiago y Ferrol) por el rebote del Covid

Los expertos que asesoran a la Xunta de Galicia durante la pandemia vuelven a reunirse este martes en plena escalada de casos activos y contagios por Covid-19. El comité clínico repasará en su encuentro los últimos rebotes del coronavirus en la población más joven (la que aún no ha sido vacunada) y abre la puerta a endurecer las restricciones en cinco de las siete ciudades.

«No se puede minimizar el problema», ha advertido el especialista en medicina intensiva del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) e integrante del comité clínico, Pedro Rascado, en declaraciones a Europa Press. «Los datos son para empezar a estar preocupados», ha apuntado.

Tan solo Santiago de Compostela (104) y Ferrol (142) mantienen su incidencia acumulada a 14 días por debajo de los 150 casos por cada 100.000 habitantes, unas cifras que contrastan con A Coruña (171), Lugo (200), Vigo (229), Pontevedra (241) y Ourense (521).

Los repuntes entre los jóvenes

Los repuntes por Covid-19 en la comunidad tienen lugar dos meses después del final del estado de alarma y apenas unas semanas de la desescalada gallega que ha incluido la reapertura del ocio nocturno el primer fin de semana de julio. En este sentido, el intensivista del CHUS ha observado que la incidencia está aumentando «de una manera diferente a olas anteriores, porque la población afectada es diferente», por lo que «habrá que actuar función de eso», ya que a priori es «de menor riesgo». «Pero hay un riesgo importante, no podemos minimizar el problema y pensar que no tienen complicaciones», ha aseverado.

Según Rascado, a la hora de tomar decisiones «hay que considerar la repercusión asistencial, ver cómo va evolucionando”, al tiempo que ha apuntado que los niveles de incidencia actuales «no son comparables cuando afectan a población de 30 o a población de 60 años». Por lo tanto, ha sostenido que «las medidas y los niveles no pueden ser iguales». «Las medidas y los niveles pueden no ser iguales. No siendo iguales, no podemos pensar que no es un problema. Es una situación preocupante, hay que frenarlo antes de que siga adelante y tenga una repercusión asistencial», ha manifestado el doctor Rascado que, sin adelantar medidas concretas, ya que hay que «madurarlas» en el seno del comité clínico, ha señalado que todas las restricciones que en algún momento se tuvieron que adoptar fueron válidas en su momento.

Así, ha recordado que «durante este año hemos aprendido todas las posibilidades de medidas más o menos restrictivas, de aforos, cierres, y otras que afectan a derechos individuales». «Todas las que hemos visto son medidas que han funcionado. De un momento a otro habrá que plantearlo, siempre de la manera más quirúrgica posible. Todas las medidas que se han visto efectivas están encima de la mesa», ha advertido.