El PP sugiere a Vox que no se presente a las elecciones en Galicia

Miguel Tellado, vicesecretario de organización del PP, quiere allanar el camino a Alfonso Rueda en Galicia. El ferrolano ha sugerido este jueves que Vox no debería presentarse a las elecciones gallegas para no dividir el voto de la derecha, facilitando así una mayoría absoluta de los populares. En una entrevista en EsRadio, Tellado instó a la formación de Santiago Abascal a pensar en el objetivo común, que según él es plantar cara al PSOE y a Pedro Sánchez. «No hagamos el idiota», zanjó.

El exsecretario xeral del PPdeG, cargo que ocupó hasta hacer las maletas para irse con Feijóo a Madrid, advirtió de los malos pronósticos que otorgan las encuestas en Galicia al partido de extrema derecha, socio de los populares en otros gobiernos autonómicos. De hecho, la desaparición de Ciudadanos y la tendencia a la baja de Vox, junto a la previsible división del voto de izquierdas en tres partidos (BNG, PSOE y Sumar), es una de las claves que fortalece la candidatura de Alfonso Rueda a las autonómicas, que todo apunta a que se celebrarán de manera anticipada en el primer trimestre del próximo año.

A Tellado, sin embargo, no le basta y quiere que los miles de votos que se podrían ir al partido de Abascal no resten fuerza a los populares. «Las encuestas le dan al Partido Popular mayoría absoluta en Galicia y le dan a Vox cero posibilidades de obtener un escaño en ninguna de las cuatro provincias. Por lo tanto, es evidente que si hay votantes de centro-derecha que cogen la papeleta de Vox, esa papeleta no se va a traducir en escaños», apuntó.

El vicesecretario de Organización, ahora en las quinielas de Feijóo para incrementar sus poderes en Génova en la remodelación de la Ejecutiva, alertó de que cada voto que se conceda a Vox en Galicia es uno que se le resta al PP para consolidar la mayoría absoluta. «No hay que estar en el cálculo partidista de qué me conviene a mí más o qué me conviene a mí menos, sino pensando en el interés general. No hagamos el idiota, que es lo que quiere el Partido Socialista y lo que quiere Pedro Sánchez«, recomendó.

Vox ignora a Tellado

Vox no parece por la labor de hacerle caso. La respuesta oficial de la formación que dirige Santiago Abascal es que no entrarán en «juegos mediáticos» en los que, bajo su punto de vista, asienta el PP su estrategia. El partido de ultraderecha recuerda que en los anteriores comicios la estrategia popular fue «similar» –en relación a apelar al voto útil para el PP– y que, pese a ello, concurrió a las autonómicas igualmente. Entonces no logró obtener representación en el Parlamento gallego, y los populares, aún con Alberto Núñez Feijóo al frente, reeditaron la mayoría absoluta.

Rueda, por su parte, prefirió no entrar en el debate, aunque tiró de ironía ante la información que avanzó elDiario.es de que Vox planea presentarse a la elecciones en Galicia. «Supongo que la izquierda estará encantada de ese anuncio de Vox, siempre son los más interesados en que tenga fuerza«, dijo. Sin embargo, no hizo nada parecido a pedirle que no se presente. Yo lo que tengo que hacer es intentar pedirle la confianza a los gallegos, la confianza suficiente para no depender de ninguna alianza y, por supuesto, no depender tampoco de Vox ni de ningún otro partido», aseveró.