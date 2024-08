La Fegamp lanza un SOS a la Xunta por la financiación de los concellos gallegos

El presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) emplaza a la Xunta a abordar las principales inquietudes de los concellos. El también alcalde de Vilagarcía de Arousa, Alberto Varela, ha reclamado al Ejecutivo autonómico más diálogo para abordar la «situación apurada» de ayuntamientos gallegos que ha vinculado, entre otras cuestiones, con falta de financiación.

«O hacen caso al mensaje de los alcaldes y alcaldesas o va a haber muchos compañeros que se puedan rebelar, esto no es una cuestión de partidos», ha manifestado en una entrevista a la Cadena Ser. «Necesitamos soluciones, los ayuntamientos no podemos esperar más en cosas que llevamos reivindicando mucha tiempo», ha expuesto para aludir a una «mejor» financiación, pero también «delimitación de competencias» o la inversión que hacen los ayuntamientos en servicios sociales y, en particular, en dependencia.

Por todo ello, ha pedido «repensar» el modelo y dar mayor financiación a los municipios o no «adjudicar» competencias a los mismos «sin hablarlo previamente con ellos». «Tiene que estar en el debate», ha dicho para que, junto el de la financiación autonómica, se aborde la de los municipios.