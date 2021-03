Feijóo acusa a Sánchez de “instigar” la moción de censura contra Ayuso en plena pandemia

“De un partido adolescente se puede entender. Pero que un partido de cien años de historia adopte una de las decisiones más irresponsables que se han visto en democracia…”. El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado este jueves con fuerza contra el PSOE y contra el presidente del Gobierno y líder de la formación, Pedro Sánchez, por “instigar” mociones de censura contra ejecutivos del PP en plena pandemia. Así ha respondido al ser preguntado por la “crisis de inestabilidad en Madrid tras la decisión de Isabel Díaz Ayuso de convocar elecciones”.

“Creo que habría que reformular la pregunta”, respondió Feijóo. “La crisis y la inestabilidad no es consecuencia de la decisión de Ayuso, sino de las mociones de censura planteadas por el PSOE y la sorprende actitud de Ciudadanos”, zanjó, para cargar con dureza contra los socialistas. “Aquí la crisis viene porque el partido de Gobierno, en plena pandemia, en estado de alarma y con una escalada imparable de paro decide presentar tres mociones de censura simultáneas en Murcia, Madrid y Castilla y León”, destacó.

«Irresponsabilidad histórica del PSOE»

“El PSOE se comporta con una irresponsabilidad histórica. Hay que ser justos con esto: Ayuso no solicita una adelanto electoral porque se le ocurre, sino porque está preavisada. A la hora de hacerlo se presenta una moción de censura que viene de una decisión estratégica para tratar de derrocar gobiernos”, insistió el mandatario gallego, que señaló directamente a Pedro Sánchez.

“Que sea el partido del Gobierno el que está detrás de la inestabilidad política presentado, dirigido por el propio presidente, tres mociones de censura… de un partido adolescente se puede entender”, reiteró.

“Ayuso está haciendo lo único que puede hacer. Está evitando que el Gobierno de Madrid se decida en la sede de Ferraz y en la actual sede de Ciudadanos”, dijo, para, a su vez atizar a la formación naranja. “El Gobierno que existía en Madrid estaban siendo desmantelados por acuerdos que trascendían a ese espacio”, apuntó, para determinar que, en estos momentos, “no se puede confiar” en Ciudadanos.

«Galicia está blindada»

Los desencuentros de Feijóo con Ciudadanos no son nuevos. El mandatario gallego rechazó, en contra de los criterios iniciales de Génova, concurrir a las elecciones autonómicas del pasado julio en coalición con los de Inés Arrimadas. La jugada le salió redonda, ya que la lista conjunta no solo no se produjo, sino que la formación naranja, al igual que Vox, no obtuvo representación en ninguna de las provincias gallegas.

«Me siento más orgulloso que nunca de los gallegos. Entendieron desde el principio que teníamos que evitar la inestabilidad política y la falta de rigor. Ahora, Galicia está blindada«, dijo, en alusión a su cuarta mayoría absoluta consecutiva en el Parlamento gallego. «Lamento la situación que están viviendo los ciudadanos de Murcia, Madrid y Castilla y León y que el instigador sea el presidente del Gobierno», criticó.