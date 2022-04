Feijóo pone la mano en el fuego por Almeida

Dos situaciones molestas han impactado en el Ayuntamiento de Madrid. La primera fue el espionaje que denunció Isabel Díaz Ayuso y que provocó la dimisión de Ángel Carromero, el director general del Consistorio. La segunda es la investigación de Anticorrupción sobre las presuntas irregularidades en la compraventa de material sanitario en la pandemia, que habría permitido a dos empresarios obtener seis millones en comisiones.

Alberto Núñez Feijóo ha enviado un mensaje de apoyo a José Luis Martínez-Almeida, al que califica como una persona “íntegra”. También ha puesto en valor que el Ayuntamiento se persone en la causa. «Eso me parece determinante. Además de las palabras, me parecen mucho más interesantes los hechos que las palabras», dijo el nuevo líder del PP en declaraciones a la Cadena Ser.

«China era una casa de subastas»

El dirigente gallego explicó las dificultades de los primeros meses de la pandemia. «China era una especie de casa de subastas, donde no solo las comunidades autónomas sino también los países se quitaban contratos los unos a los otros porque no había mascarillas ni respiradores y porque la gente se moría”. Recordó el presidente de la Xunta, quien reconoció que se “improvisó mucho” en esos meses.

«El sistema de alerta epidemiológico de nuestro país no funcionó y fue un verdadero desastre desde el punto de vista de la anticipación del virus y la preparación del material sanitario imprescindible que necesitábamos para estar, no mínimamente preparados porque no era posible, pero mínimamente pertrechados», insistió.

En este contexto englobó las comisiones que se llevaron dos empresarios por la venta de material sanitario al Ayuntamiento madrileño. “Ha habido pillos durante la pandemia. ¿Por qué? Porque no teníamos material y al no haberlo, pues hay intermediarios para conseguirlo«, dijo.

Feijóo se mostró seguro de que Almeida sabrá defender los intereses del Consistorio ya que es «abogado del Estado» y, por lo tanto, va a defender «los intereses generales personándose en ese sumario.