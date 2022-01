Feijóo sigue los pasos de Ayuso y golpea a Sánchez: “El presidente no manda en el Gobierno”

Aunque el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha evidenciado en muchas ocasiones su distancia con determinados pronunciamientos de su homóloga madrileña y compañera de partido, Isabel Díaz Ayuso, esta semana ha abrazado por completo sus tesis. Este jueves, en su comparecencia semanal tras la reunión de su Ejecutivo, ratificó que, como ella, está dispuesto a llevar ante la Justicia el reparto de fondos europeos.

Eso sí, de momento no ha sido tan drástico como la dirigente popular, ya que ha optado por enviar un requerimiento al Gobierno central relativo al reparto de fondos de políticas de empleo y se encuentra a la espera de respuesta. Si esta no llega, o es “negativa”, seguirá los pasos de Madrid.

Críticas a Sánchez

El líder gallego realizó unas declaraciones en una jornada en la que, además, ha cargado con fuerza contra Sánchez. No solo en lo que atañe al reparto de fondos europeos. También por la polémica que han suscitado las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas. En opinión del dirigente gallego este asunto viene a ratificar que “estamos en un país en donde el presidente no manda en el Gobierno”.

“Estamos en un país donde el presidente no manda en el Gobierno, los compañeros critican despiadadamente a un miembro de Gobierno, pero este está blindado por pertenecer a un partido”, arremetió Feijóo, quien insistió en que “las mayores desautorizaciones” a Garzón provienen de los miembros del Partido Socialista. “La situación es ridícula. Entiendo que de lo que debería estar preocupado el ministro de Consumo es del precio de la luz que pagan los consumidores, pero de eso no escuchamos nada”, dijo, para cargar contra el reparto de ministerios. Y es que, para el dirigente gallego, el de Consumo, como tal, no debería tener ese rango, al estar la mayoría de sus competencias “descentralizadas” en manos de las comunidades.

Por otro lado, destacó que en Galicia no existen las “macrogranjas” señaladas por Garzón, ya que el 76% de las compañías de la cabaña ganadera tiene menos de 100 ejemplares. “Estamos atacando a un sector que ya tiene bastantes problemas”, indicó.

Requerimiento al Gobierno

De esta forma, Feijóo arrecia en su discurso contra el Gobierno de España en una semana en la que la Díaz Ayuso anunció un recurso de la Comunidad de Madrid ante el Supremo por el reparto de fondos europeos. En este caso, el presidente gallego indicó que su Ejecutivo agotará, antes de dar este paso, todas las vías de negociación.

Feijóo recordó que Galicia ya trasladó al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz su desacuerdo en los foros correspondientes (la conferencia sectorial, por ejemplo) con una decisión que considera “ilegal”, ya que “se quedó con buena parte de los recursos” vulnerando “competencias autonómicas”.

También ha apuntado que no ve “conforme a derecho” destinar recursos a determinadas autonomías sin pasar por la conferencia sectorial, y ha incidido en que esta decisión perjudica a Galicia y al resto de comunidades, ya que se detraen fondos que les corresponden (no ha concretado en qué cuantía impacta a la Comunidad gallega).

Así las cosas, Feijóo ha detallado que el requerimiento al Gobierno va encaminado a que deje sin efecto un reparto que considera discrecional y a que “reponga el dinero que corresponde a Galicia en materia de políticas activas de empleo”.