Ayuso y Feijóo: separados (de nuevo) por una mascarilla

En teoría representantes de dos alas distintas del PP, una más moderada y otra más dura, los presidentes de la Xunta de Galicia y de la Comunidad de Madrid, Alberto Núñez Feijóo e Isabel Díaz Ayuso –hoy por hoy, dos de los líderes más consolidados del partido en cuanto a resultados electorales– han ido acercando posturas en los últimos tiempos. Y es que, para muchos, las diferencias existentes las salvan en la distancia que ambos muestran con el presidente de la formación,Pablo Casado, y con su secretario general, Teodoro García Egea. Sin embargo, este miércoles volvieron a quedar patentes las distintas escuelas del mandatario gallego y su homóloga madrileña en lo que a la gestión del Covid se refiere.

Fue en la Conferencia de Presidentes convocada por Pedro Sánchez en pleno estallido de la sexta ola de la pandemia. Una cita que Feijóo redujo luego, por su resultado, a una mera “reunión de presidentes”. Poco fue lo que se sacó en claro del cónclave, más allá del anuncio del mandatario estatal de que la mascarilla volverá a ser obligatoria en exteriores. Pero ahí, de nuevo, se abrió una grieta en la pared de Feijóo y Díaz Ayuso. Y es que el presidente de la Xunta fue, junto con el lehendakari vasco Íñigo Urkullu, fue uno de los primeros líderes en solicitar el regreso de la medida. Argumentó (sin citar directamente las monumentales luces del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero) que los eventos de Navidad estaban reuniendo a muchas personas, por lo que lo razonable era regresar a la mascarilla. Sobre esa decisión, tan solo indicó que le gustaría que se tuviera en cuenta la excepción de las zonas del rural, donde la distancia social está más garantizada.

Ayuso, Abascal y la mascarilla

No coincidió con Ayuso. «No compartimos las mascarillas al aire libre si hay distancia. Ni los rastreadores militares a estas alturas. Ni los cierres sin datos sanitarios. Sí Ley de Pandemias, fondos Covid, vacunas, test, contratos sanitarios y autocuidado», dijo la presidenta en su cuenta de Twitter.

Tras el encuentro de presidentes, Feijóo no se refirió al rechazo de Ayuso, pero sí contestó al líder de Vox, Santiago Abascal, ante su anuncio de no utilizar este elemento de protección en exteriores y llevar la medida ante la justicia. «Los que somos demócratas, cumplimos las normas. La diferencia entre la democracia y otro régimen político, es que se esté de acuerdo o no, los demócratas nos ajustamos a lo que prescribe el estado de derecho, le parezca o no excesivo, porque para eso vivimos en un estado de derechos», dijo el presidente de la Xunta, que acostumbra a ser objeto de las críticas del líder de Vox, que llegó a denominarlo Jordi Feijóo, asegurando que promueve políticas de corte «separatista» en Galicia.

Los ‘encontronazos’ por el Covid

Lo cierto es que el año del estallido de la pandemia, Feijóo y Ayuso ya mantuvieron algún que otro enfrentamiento a cuenta del coronavirus. El político de Os Peares llegó a decir que no se “sentiría responsable” al aplicar algunas de las medidas relacionadas con la hostelería defendidas por la dirigente madrileña. Ella arremetió contra él, sin mencionarlo explícitamente, por las abiertas críticas que vertió contra Casado tras los resultados del PP en Cataluña o la decisión de la venta de la sede de Génova, en una suerte de escenificación de ruptura con etapas anteriores.

De hecho, Ayuso no participó en la campaña electoral de Feijóo a la Xunta del verano de 2020, ni Feijóo en la de Ayuso de mayo de este año. Pero eso eran otros tiempos. El líder del PPdeG ha ido acercando posturas hasta posicionarse públicamente del lado de su homóloga territorial en la pugna con José Luis Martínez Almeida por el PP de Madrid. “Lo que sería muy sorprendente es que la presidenta de la Comunidad no quisiera presidir el partido en Madrid. Eso sería muy sorprendente (…) Dejemos que las cosas se sosieguen, se convoque y los compañeros de Madrid digan quién quieren que dirija el partido”, dijo.

Críticas a Sánchez

Pero, aún con el nuevo bache de la mascarilla, Feijóo y Ayuso se reencuentran en las críticas a Sánchez y en la petición de una ley de pandemias, que, aseguran, facilitaría a las comunidades poder legislar medidas para frenar los contagios.

Acabada la conferencia, Feijóo presentó un decálogo de medidas entre las que pide un fondo Covid para las comunidades, que las terceras dosis de las vacunas se aceleren a tres meses de la segunda dosis y que se estudien restricciones en las fiestas de Fin de Año así como cabalgatas estáticas en Reyes. A pesar de que su propuesta de la mascarilla en exteriores salió adelante, el político gallego criticó con dureza a Sánchez por haber “renunciado” a dar una respuesta común frente a la pandemia.»Cada comunidad que haga lo que considere oportuno. Ese es el resumen del resumen«, aseveró.

Feijóo criticó las “dosis de improvisación” del encuentro. «Es muy difícil que la gente comprenda que a 48 horas de celebrar la Nochebuena estemos hablando de lo que hay que hacer Nochebuena», dijo.

De momento, el dirigente ha asegurado que Galicia celebrará Nochebuena y Navidad sin nuevas prohibiciones o limitaciones de aforo en los ámbitos de hostelería y restauración, aunque ha dejado sobre la mesa una recomendación: reducir a un máximo de dos unidades familiares las celebraciones caseras.