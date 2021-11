Capote de Feijóo a Ayuso: “Sería sorprendente que no aspirase a presidir el PP en Madrid”

El presidente de la Xunta y líder del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, toma partido por su homóloga en Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la pugna que la dirigente mantiene con Pablo Casado por el control orgánico de la formación en la comunidad. Así se desprende de las últimas declaraciones del barón autonómico, realizadas este jueves.

Preguntado sobre si veía legítima la aspiración de la presidenta, ha resuelto que “lo que sería muy sorprendente” es que no aspirase a liderar la formación en su comunidad, algo, insistió, que es “habitual” en el PP de España. De hecho, el propio Feijóo, que encadena su cuarta legislatura consecutiva al frente de la Xunta, es también presidente de los populares gallegos.

Acorta distancia con Ayuso

Feijóo tiende la mano a Ayuso a pesar de que, durante la pandemia, en distintas ocasiones se escenificaron choques entre ambos dirigentes. El presidente llegó a admitir que no hubiera tomado algunas de las decisiones adoptadas por su compañera de filas en la comunidad. Las distancias entre el barón gallego, que siempre se ha presentado como el principal exponente de una ala más “moderada” de la formación, y la dirigente madrileña se acortaron recientemente, coincidiendo, de hecho, con el congreso en el que el político gallego revalidó su cargo al frente del PP gallego. Al menos, así lo escenificaron.

Feijóo no solo se ha reafirmado en su posición, expresada ya el pasado septiembre, de que era “normal” que Ayuso quisiese optar a la presidencia del PP de Madrid, también ha lanzado un aviso a navegantes. “El ruido no beneficia a nadie. No beneficia al partido y me gustaría no participar de él”, aseveró.

«El ruido no beneficia al partido»

«Lo que sería muy sorprendente es que la presidenta de la Comunidad no quisiera presidir el partido en Madrid. Eso sería muy sorprendente. (…) Cuestión distinta es que el congreso estaba convocado para los primeros trimestres del año y entiendo que el partido querrá mantener la fecha«, añadió, antes de insistir en que «hay demasiado ruido».

«Dejemos que las cosas se sosieguen, se convoque y los compañeros de Madrid digan quién quieren que dirija el partido», recalcó. “El ruido no beneficia a nadie, y mucho menos a los que lo generan”, insistió.

«Me sorprendería que la presidenta de la Comunidad de Madrid diga que no quiere presidir el partido en Madrid. Lo habitual es que en el PP de España los presidentes autonómicos presidan sus partidos en sus comunidades. Claro que para eso hay que ganar el congreso», zanjó.