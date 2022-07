Incendios en Galicia: Más de 4.000 hectáreas arden en Lugo y Ourense en plena ola de calor

La ola de calor, con temperaturas extremas, y las tormentas con rayos registradas en la noche del jueves al viernes han recrudecido los incendios forestales en Galicia, donde los fuegos más grandes en alrededor de una docena de municipios dejan ya esta semana más de 4.000 hectáreas arrasadas

La situación más preocupante sigue dándose en Folgoso do Courel y A Pobra do Brollón, en la provincia de Lugo, donde se mantiene la alerta activa por proximidad del fuego a núcleos habitados. En Folgoso do Courel los tres incendios que siguen activos rondan ya las 2.000 hectáreas calcinadas.

La montaña lucense, la mayor preocupación

El conselleiro de Medio Rural, José González, en declaraciones difundidas por la Radio Galega, ha incidido en que «el mayor foco de preocupación» está en la Montaña de Lugo, si bien los medios están actuando y no se han producido desalojos –excepto la evacuación preventiva este jueves de 40 jóvenes de un campamento en A Pobra do Brollón, que pasaron la noche en el pabellón de deportes–.

Precisamente en A Pobra do Brollón (Lugo) sigue decretada como medida preventiva la situación 2 en el incendio registrado en la parroquia de Saa, aunque Medio Rural informó en la pasada jornada de que el peligro para el núcleo de Busto había remitido.

Este incendio permanece activo desde las 20.37 horas de este jueves y afecta a una superficie provisional de 550 hectáreas. Hasta el momento se han movilizado para su control 2 técnicos, 13 agentes, 22 brigadas, 11 motobombas, 1 pala, 2 helicópteros y 4 aviones.

Activo también desde las 21.14 horas del jueves hay otro incendio en A Pobra do Brollón, en la misma parroquia de Saa, que según las últimas estimaciones ronda las 50 hectáreas provisionales. En su control han trabajado 1 agente, 1 brigada, 1 motobomba y 1 helicóptero.

Tres incendios en Folgoso

En Folgoso do Courel sigue decretada la alerta por proximidad a núcleo habitado en el incendio registrado en la parroquia de Seceda, que se inició a las 1.40 horas del viernes, y que, según las últimas estimaciones provisionales, afecta a una superficie de 950 hectáreas –250 más que en parte anterior de Medio Rural–.

El fuego está próximo al núcleo de Gamiz, en la parroquia de Santalla, ubicada en Samos, municipio limítrofe. En este incendio han trabajado un total de 9 agentes, 15 brigadas, 6 motobombas, 2 aviones y 3 helicópteros. También participa la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha desplegado efectivos en la zona.

La alerta sigue igualmente decretada en un incendio de la parroquia de Vilamor, también en Folgoso, donde las llamas están cerca del núcleo de Carballal. Este incendio empezó a las 20.42 horas de este jueves y se mantiene en 300 hectáreas quemadas, según las estimaciones provisionales. Combaten las llamas 3 técnicos, 12 agentes, 20 brigadas, 12 motobombas, 2 aviones y 3 helicópteros.

Otro fuego, el tercero de Folgoso, permanece activo en Vilamor. Empezó a las 20.25 horas de este jueves y, según las últimas estimaciones provisionales, la superficie afectada es de 500 hectáreas –250 más que en el parte previo–. En su control han trabajado hasta el momento 15 agentes, 16 brigadas, 14 motobombas, 1 pala, 1 unidad técnica de apoyo, 6 aviones y 4 helicópteros.

En total, estos tres incendios suman una superficie provisional arrasada de 1.790 hectáreas.

Quiroga

También en la provincia de Lugo, en Quiroga, permanece activo desde las 20.29 horas de este jueves un incendio en la parroquia de Outeiro, que según las últimas estimaciones afecta a una superficie de 250 hectáreas. Para su control se han movilizado 2 técnicos, 14 agentes, 13 brigadas, 11 motobombas, 1 pala, 4 aviones y 2 helicópteros.

Activo desde las 11.42 horas de este viernes, también en Quiroga, hay otro fuego, en la parroquia de Nocedo, que ronda las 180 hectáreas. Lo han combatido 3 agentes, 6 brigadas, 3 motobombas y 3 helicópteros.

Y desde las 12-42 horas de este viernes sigue activo el tercer fuego de Quiroga, que afecta a 90 hectáreas. Para su control se movilizaron hasta ahora 4 agentes, 15 brigadas, 7 motobombas, 2 aviones y 1 helicóptero.

Incendios en Ourense

En la provincia de Ourense, sigue activo desde las 6.57 horas de este viernes un fuego en Vilariño de Conso, en la parroquia de Pradoalbar. Afecta a unas 160 hectáreas en el Parque Natural do Invernadeiro –65 más que en el anterior parte de Medio Rural–. En su control trabajaron hasta ahora 1 técnico, 5 agentes, 19 brigadas, 5 motobombas, 2 palas, 2 aviones y 6 helicópteros.

Y en Carballeda de Valdeorras permanece activo desde las 22,09 de este jueves el incendio registrado en la parroquia de Riodolas, que afecta ya a 950 hectáreas –150 más que en el anterior parte de la Xunta–. Aunque la superficie quemada es extensa, arde monte raso y no afecta a viviendas.

En su control, han participado 3 técnicos, 14 agentes, 31 brigadas, 19 motobombas, 3 palas, 2 aviones y 6 helicópteros.

Fuegos por los rayos

El fenónemo meteorológico registrado en Galicia, llamado sistema convectivo de mesoescala, «una gran tormenta que afecta a una gran área geográfica«, dejó un total de 52 incendios provocados por rayos entre las 20,00 horas del jueves y las 8,00 horas del viernes.

En ese marco temporal, hubo cuatro horas en la que se produjeron la mayoría de los incendios, 41 fuegos, entre las 20.00 horas del jueves y la medianoche.