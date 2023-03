La cúpula de Podemos en Galicia se aparta de la dirección del partido y acude al acto de Yolanda Díaz

El coordinador de Podemos en Galicia, Borja San Ramón, se desmarca de la directriz marcada a nivel estatal por el partido y acudirá el próximo domingo al acto en Madrid donde se prevé que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, anuncie de forma oficial la decisión sobre su candidatura a las elecciones generales.

San Ramón confirmó el pasado viernes que iba a arropar a Díaz, un día después de que se se celebre el Consejo Ciudadano estatal del partido, el máximo órgano de dirección entre asambleas.

No serán los únicos cargos de Podemos que acudan, dado que el diputado en el Congreso y representante de Galicia en Común, Antón Gómez-Reino, también asistirá. Respecto a la posición del diputado coruñés se pronunció esta semana el exlíder de la formación morada, Pablo Iglesias. En una tertulia en la Cadena Ser calificó al parlamentario gallego de «amigo», al tiempo que lo relacionó con los «culos que necesitan ocupar un sillón».

«Yo el otro día escuchaba a un amigo decir ‘estoy en el ecuador de mi carrera’. Tío, esto no lo digas en público. Una cosa es que tú quieras estar en el ecuador de tu carrera, Tone, y otra es que digas en público que quieres estar otros siete años más ocupando un cargo», expresó el exsecretario general de Podemos quien confirmó posteriormente que se refería a Gómez-Reino.

Otros cargos que apoyan Díaz a nivel nacional

Esta mañana la coordinadora autonómica de Podemos en Navarra y candidata a los comicios del 28M por esta comunidad, Begoña Alfaro, ha confirmado que acompañará a Díaz porque ha sido invitada, como representante de la coalición amplia de izquierda Contigo Navarra.

Además, ha pedido que se baje el «nivel de enfrentamiento» y se ponga «por delante lo que les une», que es un proyecto a medio y largo plazo encabezado por Díaz con «todas» las fuerzas progresistas detrás.

El secretario general del grupo confederal, Txema Guijarro, Secretario General del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop avanzó en redes que irá al acto de Madrid. Asimismo, la diputada autonómica de la formación en la Comunidad Valenciana, Naiara Davó, ha indicado que se desplazará a este acto, al igual que el diputado autonómico en Aragón Nacho Escartín. Ambos fueron relevados en el pasado como portavoces en sus respectivas cámaras autonómicas.

Aunque no acudirán al acto, el vicepresidente del Govern balear por Unidas Podemos, Juan Pedro Yllanes, y la diputada crítica con la formación y vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, han mostrado su apoyo público.

Apoyo de otros partidos

Dentro del actual espacio confederal, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, dará apoyo a Díaz encabezando una amplia delegación de cargos entre los que figuran dirigentes como Enrique Santiago (también secretario general del PCE) y Sira Rego.

Por parte de los ‘comunes’ acudirán la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el ministro de Universidades, Joan Subirats, y la portavoz en el Parlament Catalán, Jéssica Albiach, dentro de una amplia delegación para el evento. También acompañará a Díaz el coordinador de Alianza Verde y diputado en el Congreso, Juantxo López de Uralde.

Fuera del espacio confederal también asistirá el líder de Más País, Íñigo Errejón, y su homóloga en Más Madrid, Mónica García, junto a la portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre. En Verdes Equo irán sus coportavoces Florent Marcellesi y Silvia Mellado.

En Compromís acudirán y el alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha confirmado que se desplazará a Madrid para arropar a Díaz. También se da por segura la presencia de la Chunta Aragonesista aunque, en el plano de las formaciones que conforman el ‘Acuerdo del Turia’ no asistirá Més per Mallorca, que no tiene la alianza con Sumar en su línea estratégica.