Lío a la vista en el AVE a Galicia: sigue sin fecha a un mes de su llegada

El billete del AVE a Galicia no tiene fecha de llegada. Aunque la secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, ha fijado el evento en el mes de diciembre, ha evitado especificar una fecha, al ser preguntada por esta cuestión en la rueda de prensa que ha ofrecido, junto al delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones.

Pardo de Vera ha pedido no centrarse en el «debate absurdo, contaminante y agresivo» de si puede posponer «una semana, tres días o un mes» la citada inauguración, en caso de necesitarse para «asegurar» algunas cuestiones, según ha apuntado. Con todo, ha dicho que no ve «motivos» para que no sea en diciembre.

La secretaria de Estado de Transportes también ha reivindicado los presupuestos «históricos» del Estado, en particular con las actuaciones en marcha o proyectadas en Galicia. «Seguimos haciendo los deberes», ha indicado al aludir, entre otros, al Corredor Atlántico.

El problema de los trenes

Sumado a la incertidumbre de la fecha de llegada, el AVE gallego tiene otro inconveniente: los trenes. La conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, reclamó hace unos días al Gobierno central que dote a Galicia de trenes Avril de ancho variable, porque sin ellos la llegada del AVE a Galicia «no aportará tiempos competitivos» hacia Madrid desde las principales ciudades gallegas.

Vázquez remarcó en declaraciones a la Radio Galega que no solo hacen falta vías, sino también trenes: «No podremos estar satisfechos mientras no se aclare si tendremos la misma flota que a día de hoy, que son los Alvia que no alcanzan las altas velocidades de 300 kilómetros por hora».

Madrid, más cerca

La finalización de las obras la línea de AVE entre Madrid y Galicia permitirá reducir los tiempos de viaje entre 54 minutos y 1 hora y 28 minutos, según Renfe. Entre Ourense y Madrid los tiempos se reducirán hasta una hora y 28 minutos, los trenes de Vigo y Pontevedra recortarán sus tiempos actuales en 54 minutos, Santiago reducirá 1 hora y 4 minutos el tiempo de viaje, A Coruña 1 hora y 3 minutos, mientras que Lugo acortará en 57 minutos la duración del trayecto.