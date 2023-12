Los anuncios de Rueda y la visita de Sánchez encienden la precampaña electoral

Fuego cruzado entre PPdeG y PSdeG a meses de la celebración de las elecciones autonómicas en Galicia. La secretaria general del PPdeG, Paula Prado, ha arremetido contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por venir a Galicia «solo a dar mítines» mientras entrega «millones de euros» a los independentistas, y ha situado que «la verdadera razón» de que recale en la comunidad es que su candidato socialista a presidir la Xunta, José Ramón Gómez Besteiro.

A su juicio, el expresidente de la Diputación de Lugo y exdelegado del Gobierno en Galicia es «un bluf», motivo por el cual «viene a Galicia precisamente porque es el lugar donde tiene el PSOE más servil y más dispuesto a aplaudirle que aprobara la barbaridad de la amnistía en el Congreso de los Diputados. A los independentistas les otorga privilegios, mientras a los gallegos les recorta derechos. A los independentistas les da millones de euros mientras a los gallegos viene solo a darles mítines y a pedirles el voto.

«A Sánchez le falta venir con una hucha para recaudar los 400 euros que cada gallego tiene que pagar por su investidura. Porque esta ‘amnistía tour’ que está haciendo como artista principal Pedro Sánchez y con muchos invitados la tienen que pagar todos los gallegos y gallegas, incluso los que votaron a Sánchez, con una entrada que cuesta 400 euros», ha afeado la número dos del PPdeG.

En todo caso, Prado, quien ha encabezado la reunión de la Comisión de Emprego del partido, presidida por Pablo Fernández, en las dependencias del Grupo Popular en el Parlamento, ha subrayado que «la verdadera razón» por la que viene Sánchez este fin de semana es porque «su candidato es un bluf» al que «tienen que meter con calzador en todas las convocatorias oficiales de la Delegación del Gobierno y de la Diputación de A Coruña.

La incógnita con Feijóo

«Esto sería escandaloso si no fuese ridículo. Cualquier día mandan al candidato socialista a Ginebra con el mediador de Salvador, él iría encantado como recadero de Sánchez», ha ironizado. En paralelo, Prado ha evitado concretar si el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participará en algún acto en la comunidad antes de que acabe el año.

La secretaria general del PPdeG ha afirmado que el expresidente de la Xunta acude a la comunidad «con muchísima frecuencia». «Podrá venir siempre que quiera. No viene solo a pedir el voto como hace el PSOE o Yolanda Díaz«, ha contrapuesto. Díaz estará también este sábado en Galicia, en concreto en A Coruña, en un acto político de Sumar. Al respecto, la secretaria general del PPdeG ha dado por hecho que «a donde no va a ir es a Ferrol» porque «donde más la conocen, menos la votan y menos la quieren».

Precisamente, preguntado por las críticas de Paula Prado a la visita de Pedro Sánchez, Besteiro se ha preguntado «en qué realidad viven» los populares y ha subrayado que el presidente del Gobierno es una persona «absolutamente comprometida con Galicia».

«Hoy mismo lo pueden ver ustedes con una apuesta energética aquí en nuestro país, las inversiones que está llevando a cabo…», ha sostenido Besteiro antes de poner en valor que el Ministerio para la Transición Ecológica apueste por la llegada de «energía en potencia y en calidad» a Galicia, con unas inversiones que «representan más o menos un tercio de lo que se está ejecutando en toda España».

«Por tanto», ha incidido, «el compromiso con Galicia es impresionante, el compromiso con los astilleros es impresionante, el compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con la mejora de las infraestructuras es evidente que está ahí, y eso es algo que el PP no soporta».

Y es que, según ha censurado Besteiro, cuando los populares estaban en el gobierno «no hicieron nada de todo eso» y por eso su única forma de «intentar desacreditar» es «conformar». «Y es un error político y demuestra poca inteligencia política», ha incidido.

Besteiro critica el «carrusel» de «anuncios electorales»

Por su parte, el candidato socialista a la presidencia de la Xunta ha acusado a Alfonso Rueda de utilizar sus últimas intervenciones al frente del ejecutivo gallego en clave precampaña. En este sentido, José Ramón Gómez Besteiro, ha criticado el «carrusel» de «anuncios electorales» que lleva a cabo el presidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, al que ha afeado que trata de «hacer los deberes a última hora».

El que será el aspirante socialista en las próximas elecciones autonómicas se ha pronunciado de este modo en un acto en Santiago de Compostela al ser preguntado por los diferentes anuncios de ofertas públicas de empleo realizados por el presidente popular en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consello el jueves.

Al respecto, Besteiro ha sostenido que «suena a anuncio electoral» después de «muchísimos años de retraso», unos anuncios que, en su opinión, además, «tienen poca credibilidad». «Ahora toca ese carrusel verdadero de anuncios», ha censurado el candidato socialista a la Presidencia de la Xunta, que ha reprochado a Rueda que trate de «hacer los deberes a última hora» tras años de ausencia de políticas. Además, se ha mostrado convencido de que estas acciones «en política hoy en día sirven para poco».

Sobre la fecha definitiva de los comicios, Rueda ha asegurado que el poder de decisión sobre la misma está en Madrid. «Primero habla Ayuso con Feijóo y después habla Feijóo con Rueda», ha defendido el dirigente socialista, que ha asegurado que esta es «la situación que se vive en el PP» de Galicia, que cada vez tiene «más de PP y menos de Galicia». «Estamos viendo que las decisiones no se toman aquí», ha asegurado para sostener que se trata de una especie de «mando teledirigido» de lo que «decide Ayuso».

Frente a ello, ha dejado claro que los intereses de Galicia no son los mismos que los de Madrid y se ha preguntado también por la relación del PP con Vox. «Tienen mucho de lo que hablar, también de si van o no en colación con Vox o si al final consiguen que no se presente», ha dicho en una intervención en la que ha dejado claro que, sea cuando sea la cita con las urnas en Galicia, el PSdeG estará «preparado».