Óscar Puente pregunta por qué la Xunta no usa sus helicópteros y barcos en la recogida de pélets

La batalla política por la marea de plástico que invade las playas de Galicia continúa en paralelo a la limpieza de los arenales. Y Óscar Puente no la rehúye. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha dicho este jueves que le cuesta «tomar en serio» a la Xunta en el tema del vertido, aludiendo a la petición que hizo el Ejecutivo gallego al Estado para que suministrara 11 embarcaciones, un avión y dos helicópteros destinados a recoger los pélets en el mar.

Puente alegó que el conselleiro do Mar, Alfonso Villares, dijo el pasado 8 de enero que «no se podía extraer» este material del agua y dos días después le pidió medios marítimos y aéreos al Gobierno central para la búsqueda. El Ministro recordó que la Xunta «tiene dos helicópteros y varios barcos» para el rastreo en mar, pero «no los está usando» en la búsqueda de las bolas de plástico. «Pregúntenle si los están usando para buscar los pélets, porque no lo están haciendo», recomendó el exalcalde de Valladolid.

A Puente le «sorprende mucho» que, dos días después de afirmar eso, el mismo conselleiro le pidiera siete barcos, cuatro lanchas, un submarino y dos helicópteros. «Yo, desde luego, no aspiro a saber tanto del mar como el conselleiro do Mar de Galicia, nada menos», bromeó el ministro. «Sorprende que tú le ofrezcas a la Xunta de Galicia medios de tierra para atajar el problema donde se puede hacer, que es en la costa, y te diga que no, que ahí con los suyos le valen», añadió.

En la lista de sorpresas que enumeró el estupefacto ministro también recalcó que la Xunta pide medios marítimos al Ministerio «cuando los tiene» propios «y no los está utilizando». Por ello, insistió, «es muy difícil tomarles en serio».