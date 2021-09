¿Quién falta por vacunar en Galicia? Más del 20% de los treintañeros no tiene ninguna dosis

Avanza el año, y parece que la campaña de vacunación también se acerca al final. Tras un buen empujón en verano, Galicia tiene ya al 92,4% de la población diana con al menos una dosis contra el Covid, según reflejan los últimos datos del Ministerio de Sanidad. Se trata del segundo mejor dato de España, un logro que ha llevado al presidente de la Xunta a ser optimista y plantear como objetivo completar el proceso de vacunación antes de que termine septiembre, según ha anunciado este lunes. Aunque el número es alto, lo cierto es que hay algunos grupos de edad que concentran un porcentaje notablemente más alto de individuos sin inmunizar que otros. ¿Quién falta por vacunar en Galicia?

El líder popular gallego, Alberto Núñez Feijóo, explicó que en la comunidad hay alrededor de 200.000 personas sin vacunar contra el Covid-19, y añadió que el Sergas se encargará próximamente de «notificar de forma expresa y más individual la posibilidad de vacunarse» a estos ciudadanos. Además, anunció que se habilitarán para la inmunización los centros de salud, con el objetivo de «descentralizar el proceso».

Feijóo prometió, además, comenzar el curso académico 2021-22 con todos los alumnos mayores de 12 años vacunados antes del día 20 de septiembre. El presidente ha asegurado que los menores acudirán ya «con una dosis» y que, en todo caso, se espera que el 20% ya «puedan tener la pauta completa».

¿Quién falta por vacunar?

En Galicia, casi 2.270.000 personas tienen al menos una dosis de vacuna contra el Covid (el 92,4% de la población diana), y el 85,7% ya tiene la pauta completa. Como apuntó Feijóo el lunes, los gallegos sin vacunar rondan los 200.000 (un poco más de 185.000 según los datos actualizados) pero, ¿qué edades tienen las personas que todavía no han recibido ningún pinchazo?

Los ciudadanos mayores de 70 años, según muestran los datos del Ministerio de Sanidad, están todos completamente inmunizados. En el caso de personas de entre 60 y 69 años todavía queda por vacunar el 1,1% de la población en esta franja de edad, un porcentaje que se eleva hasta el 4,5% si se atiende a las cifras de gallegos de entre 50 y 59 años. En los adultos nacidos entre 1972 y 1981 (40-49 años) todavía falta por pinchar por primera vez al 9,3% de la población.

Las cifras se elevan notablemente si se mira a los sectores más jóvenes de la sociedad. Las personas de entre 30 y 39 años tienen el porcentaje más alto de no vacunados en Galicia con un 20,8%, seguidos de los veinteañeros con un 17,9%. Es necesario recordar que estos grupos de edad han sido los últimos en ser llamados a la inmunización, aunque las citas de los treintañeros comenzaron antes que las de las personas de 20-29 años, y aún así el porcentaje es superior.

Por último, el 87,9% de los niños y adolescentes gallegos de entre 12 y 19 años tienen al menos una dosis de vacuna, lo que deja a un reducido 12,1% sin ninguna. Es un porcentaje que mermará en los próximos días de manera significativa debido a la campaña de la Xunta para comenzar el curso con todos los alumnos mayores de doce años vacunados.

¿Por qué se rechaza la vacuna?

Las razones para no estar vacunado pueden ser varias. Además del raro supuesto de no haber recibido la cita por un error, como han denunciado algunas personas, ocurre con cierta frecuencia el surgimiento de un imprevisto que impida acudir a la administración de la vacuna. Sin embargo, es cierto que existe un pequeño porcentaje de la población que rechaza inmunizarse contra el Covid, y los argumentos que esgrimen son diversos. La Xunta ofrece un documento oficial de rechazo de la vacuna que contempla los más populares: «no creo que la vacuna funcione para evitar el Covid-19», «tengo miedo de las reacciones adversas», «desconfío de la vacuna porque se produjo muy rápido», «la vacuna podría producirme Covid», «otras personas me desaconsejaron vacunarme», o «ya he pasado el Covid».