El rey emérito llega a Galicia en plena guerra política por su visita

Juan Carlos I ya está en Galicia. El rey emérito ha aterrizado este miércoles en el aeropuerto de Vigo casi un año después de su última visita a España en mayo de 2022. Su visita, al igual que el año anterior, no ha estado exenta de polémica. Mientras desde el PPdeG insisten en enmarcar el viaje como un acto «eminentemente privado» desde el BNG denuncian la protección policial con la que contará el exmonarca.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reiterado que el Ejecutivo autonómico «no contaba con ningún tipo de comunicación oficial», algo que evidencia el carácter privado de la visita. En todo caso, «la presencia del rey emérito aquí, desde el punto de vista de posicionamiento de Galicia, en cuanto a que se hablará mucho durante estos días de Sanxenxo y de Pontevedra y de Galicia, desde el punto de vista de la promoción turística no es una mala cosa».

El presidente gallego ha evitado hacer más «valoraciones sobre su presencia y las circunstancias que la rodean», puesto que no le corresponde hacerlas, según ha dicho.

Las críticas de Ana Pontón

Por su parte, la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha cuestionado la protección policial que se le da al rey emérito en cada viaje a España y, en concreto, a Sanxenxo (Pontevedra). Con todo, ha advertido que cada visita de Juan Carlos de Borbón hace aumentar «la conciencia republicana».

La líder nacionalista ha observado que «es evidente que el emérito tiene una fortuna que no está claro cuál es su origen» y que «cualquier ciudadano que tuviese un problema con Hacienda, no tendría a la Policía protegiéndolo, sino iría más bien a exigirle responsabilidades».

Así, ha advertido de que «no es democrático que, por apellidarte Borbón, tengas privilegios que no tiene el resto de la ciudadanía no tiene». «Esta situación pone en entredicho el propio funcionamiento del sistema democrático, donde vemos que no todas las personas somos iguales ante la ley», ha aseverado.

El BNG considera que, «aunque lleves el apellido Borbón, tienes que tener las mismas obligaciones que cualquier ciudadano y no los privilegios» que se están viendo.

Viaje desde Londres

El rey emérito viajó a Galicia en un vuelo privado procedente de Londres, donde asistió este martes al partido entre el Chelsea y el Real Madrid, el emérito ha llegado a Galicia a las 13,38 horas, más de una hora y media después de lo previsto, ya que se esperaba que su avión tocase tierras gallegas sobre las 12,00 horas.

Ahora el rey Juan Carlos se desplazará en coche hasta Sanxenxo. Allí participará con su barco, el ‘Bribón’, en una regata del campeonato español de vela, que se celebra este fin de semana.

El sector hostelero de la turística localidad gallega, los vecinos y sus visitantes encuadran en la «normalidad» el segundo viaje en menos de un año a Sanxenxo, a la que acudió en mayo de 2022 en la que fue su primera visita a España desde que en 2020 estableció su residencia en Abu Dhabi.

Entonces, más de 200 profesionales de medios de comunicación se desplazaron a Sanxenxo para cubrir el fin de semana que el exjefe del Estado pasó en la localidad gallega, donde estuvo alojada en la casa de su amigo y presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, Pedro Campos.