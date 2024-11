Rueda cree que Sánchez y Mazón deberán asumir responsabilidades por la Dana «cuando toque»

Alfonso Rueda está seguro de que tanto Pedro Sánchez como Carlos Mazón asumirán responsabilidades por la gestión de la Dana. No ahora, sino «cuando toque». Por el momento, él no entra a valorar los aciertos o desaciertos en la actuación de cada una de las administraciones y piensa que todos intentaron hacerlo lo «mejor posible». Eso sí, considera que cuando llega el momento, los cargos públicos deben responder por sus actuaciones.

«Creo que las responsabilidades, quien las tiene de carácter público, las tiene que asumir siempre. Por tanto, estoy seguro de que tanto el presidente Mazón como el presidente Sánchez, en la parte que toca al Gobierno central, lo tienen que hacer. Ya llegará ese momento», ha afirmado en declaraciones a los medios tras participar en la inauguración del Centro de Investigación Mestrelab, en Santiago.

«No voy a enjuiciar a nadie»

Cuando llegue, ha continuado, confía en que se darán las explicaciones pertinentes. De hecho, ha recordado que el presidente Mazón comparece la semana que viene en las Cortes valencianas. «Allí entiendo que dará las explicaciones correspondientes. En este momento poco más puedo decir», ha insistido Rueda.

El presidente de la Xunta ha evitado opinar sobre las explicaciones diversas que se han ido conociendo en los últimos días — «no sigo el minuto a minuto de lo que se está diciendo –, insistiendo en que su preocupación es intentar que los efectivos gallegos desplazados (unos 200) «ayuden lo máximo posible».

«Estoy seguro de todo lo que haya que explicar, se hará. De momento, no voy a enjuiciar la actitud de nadie. Estoy seguro de que todo el mundo intentó hacerlo lo mejor posible. Otra cosa es el resultado, el acierto. Pero que todo el mundo intentó hacerlo lo mejor posible, sin ninguna duda, y que los que tenemos responsabilidades públicas tenemos que dar explicaciones de cómo las ejercemos, también», ha aseverado. En la misma línea ha respondido al ser preguntado por el hecho de que la consejera valenciana responsable de emergencias no conociese el sistema de alertas, insistiendo en que no «enjuiciará» actuaciones de compañeros «sin más datos».

Pero sí que enjuicia a Sánchez

Rueda se animó un poco más al pedirle opinión sobre la petición de Alberto Núñez Feijóo de declarar la emergencia nacional. El dirigente autonómico interpreta que se trata de una demanda al Gobierno central para que «haga todo lo posible sin esperar a que se le pida». «Y la manera de hacerlo es que se declare esta situación», ha apuntado. Sobre esto, Alfonso Rueda «echa de menos» una mayor coordinación a nivel nacional y, en contraposición, ha puesto como ejemplo la reunión convocada por Feijóo con los presidentes autonómicos populares de este viernes.

«La dimensión de la tragedia, de los medios que están interviniendo, requería una coordinación superior, ya casi desde el primer momento. Pero por alguna razón, en todo momento el Gobierno central decidió que no procedía», ha concluido.