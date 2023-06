Rueda indica un salvoconducto a Baltar: «Si él quiere, puede seguir siendo útil en política»

Alfonso Rueda reacciona a las declaraciones de Manuel Baltar en las que deja abierta la posibilidad de presentarse a la reelección como presidente del PP de Ourense. El presidente de la Xunta ha reconocido que el todavía presidente en funciones de la Diputación tiene «todo el derecho del mundo» a anunciar él «personalmente» si sigue o no al frente del partido en la provincia.

Y es que el pasado 14 de junio, a tres días de la constitución de los ayuntamientos, Baltar anunciaba que daba un paso al lado y no aspiraría a continuar en la Diputación de Ourense. Al día siguiente, Rueda desvelaba que, en una conversación con el barón ourensano, le había trasladado que en el próximo congreso provincial del PP tampoco intentaría revalidar su liderazgo orgánico: «Eso me ha trasladado él».

Sin embargo, el pasado domingo, día 25, Manuel Baltar ofrecía una entrevista al diario La Región en la que advertía que «no» se marcha y dejaba la puerta abierta a volver a presentarse a presidir el partido en la provincia, una decisión que tomaría y daría a conocer él mismo.

Pese a estas declaraciones, Alfonso Rueda ha dicho este jueves que «en absoluto» se siente «desautorizado». «No creo que haya ninguna contradicción y él seguro que tampoco lo piensa», ha respondido el presidente autonómico, al ser preguntado al respecto hasta en tres ocasiones tras la reunión del Consello de la Xunta.

En este sentido, Rueda ha señalado que el líder ourensano «tiene razón» y que «tiene todo el derecho del mundo a anunciar él directamente cosas que le corresponden».

A su juicio, Baltar «prestó un servicio muy importante al PP y a su provincia» como presidente de la Diputación, por lo que «si él quiere, puede seguir siendo útil en política». «Sé lo que hablamos los dos», ha añadido el titular de la Xunta, sobre aquella conversación de hace semanas.

Alfonso Rueda ha valorado la decisión de Baltar de dar un «paso atrás» en el gobierno provincial «en aras de garantizar su gobernabilidad», dado que los populares se volvieron a quedar sin la mayoría absoluta en la Diputación tras el 28 de mayo. «Cumplió».

A vueltas con la Diputación de Ourense

Preguntado sobre quién tomará las riendas de la institución, el líder del PP gallego todavía no lo ha desvelado porque todavía «quedan dos partidos judiciales» de Ourense por designar sus diputados. Uno de ellos es el de la propia ciudad de As Burgas, que reparte hasta 15 asientos de los 25 de la corporación provincial. El otro, el de Valdeorras, al no haberse constituido aún el ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras por un recurso.

Por tanto, Rueda ha abogado por «esperar a que se complete ese proceso» antes de decidir un candidato al relevo. Baltar llevaba unos 11 años en esa responsabilidad que heredó en 2012 de su padre, José Luis Baltar, quien estuvo en el cargo desde 1990.

En todo caso, el PP tiene amarrada la Presidencia de la Diputación al haber sido la primera fuerza política, tras un pacto alcanzado con el alcalde de Ourense y líder de Democracia Ourensana, Gonzalo Pérez Jácome.