Rueda pide a Sánchez que transfiera los Perte para evitar que «se pierdan» fondos

El presidente de la Xunta mueve ficha contra el Gobierno central a cuenta de los Perte. Alfonso Rueda ha criticado la incerteza sobre el Perte Mar-Industria, tras manifestarse la patronal de la conserva en contra de la falta de información y asegurar que teme que no se convoque, al tiempo que ha advertido que el Gobierno debería «transferir la capacidad» de realizar estas convocatorias para que los fondos «no se pierdan».

Preguntado sobre los temores de la patronal conservera, Rueda ha subrayado que se está replicando lo sucedido «con tantos Pertes y tantas convocatorias» relacionadas con los fondos Next Generation que «por cantidad y por plazo eran una enorme oportunidad».

«El problema fue el sistema de gestión de reparto que decidió el Gobierno central y que fue el de quedarse todas las convocatorias, todas las posibilidades, supongo que por buscar un rédito político desde Madrid, y no dejar que los que realmente saben como se hacen estas cosas (ha citado asociaciones empresariales o las comunidades) actúen», ha dicho.

«Lo único que podemos hacer es estar de brazos cruzados viendo como pasan los meses, como se pierden oportunidades que otros están aprovechando en otros países porque tienen otros sistemas de gestión», ha lamentado, antes de volver a reiterar la petición de que se transfiera «la capacidad de poder hacer esas convocatorias».

Solo así se podrá evitar, según ha defendido, que los fondos «se pierdan». «Porque o no se hacen nunca, o se hacen muy tarde, o cuando se hacen no van en condiciones», ha criticado, antes de incidir en que, en este último caso, son los integrantes del sector «los primeros que dicen que así no se va a ninguna parte».