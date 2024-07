Rueda carga contra Vox por plantear «un ultimátum» al PP, que ha optado «por la solidaridad»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respalda la postura de los presidentes autonómicos del Partido Popular ante la «amenaza» de Vox de romper los acuerdos de gobierno alcanzados con el PP mientras urge al Ejecutivo una política «seria» en materia de migración. Una jornada más, el líder del PP gallego ha cargado contra los de Santiago Abascal, indicando que el PP defiende los principios de la solidaridad y los valores democráticos.

«Les han planteado una especie de ultimátum donde se les ha querido someter a tener que tomar una decisión forzada para, supuestamente, mantener la estabilidad de sus gobiernos y han tenido claro que por encima de todo están los principios de gobierno, los principios democráticos y la solidaridad», opina el mandatario gallego.

Lo ha hecho preguntas de los periodistas, en un acto en A Coruña, sobre la decisión de la formación liderada por Santiago Abascal de romper acuerdos de gobierno a raíz del reparto de menores migrantes decidido en la Conferencia Sectorial celebrada el miércoles en Tenerife.

Política migratoria «seria»

Al respecto, el líder del PP gallego ha sostenido que «si queremos hacer una política migratoria seria no podemos esperar a tener un número enorme de inmigrantes». «Hay que planificarlo de otra manera», ha demandado.

No obstante, ha incidido en que «una vez que se plantea esta situación lo que hay que hacer es ser solidarios y no negarse» y ha lamentado la postura adoptada por Vox. «Amenaza con romper gobiernos y me alegro de que todos mis compañeros y compañeras estén a la altura«, señaló.

«Ahora lo que vaya a pasar dependerá de cada Gobierno autonómico», ha avanzado tras «agradecer el sentidiño de los gallegos» que permite que en Galicia se esté «gobernando sin presencia de extremismos».

Ley de Extranjería

Preguntado por la petición del PSOE para reformar la Ley de Extranjería, Rueda ha insistido en que sí son necesarios cambios y que el PP no se opone a la modificación sino «a las maneras con las que lo quiere hacer el Gobierno central». «Por aluvión, en el último momento e intentando traspasar problemas», ha puntualizado.

«Llegar a un acuerdo implica tener una política en materia de inmigración, llamar a las comunidades autónomas, explicarnos, escucharnos e intentar hacer entre todos una modificación duradera y útil», indicó.