Rueda se ofrece para «encabezar un movimiento» contra la financiación singular de Cataluña

Se esfuerza Alfonso Rueda en argumentar que los intereses de Galicia y los del Gobierno de Pedro Sánchez son irreconciliables. El presidente de la Xunta considera que el Ejecutivo central, el que culminó el AVE e impulsó los fondos europeos, es «claramente perjudicial» para la comunidad, tomando como uno de los más nítidos ejemplos el acuerdo al que llegaron PSC y ERC para una financiación singular de Cataluña.

El dirigente autonómico dijo en una entrevista con Europa Press que está dispuesto a «encabezar un movimiento de reacción» contra esa financiación singular y que no descarta emprender la vía judicial si no hay una «solución política». Lejos de las recomendaciones del BNG para negociar un modelo de financiación propio para Galicia, Rueda considera que Sánchez debe «dar marcha atrás». «Y lo siento mucho si su continuidad pasa por hacer lo que está haciendo, es mejor que no continúe», sentenció.

A pesar de la contundencia, el presidente de la Xunta no llega a recomendar a su predecesor, Alberto Núñez Feijóo, presentar una moción de censura, pues desconoce sus posibilidades de éxito y es un asunto que trasciende su ámbito de responsabilidad. «Pero que tiene que haber un cambio de gobierno en España cuanto antes lo tengo clarísimo», recalcó, tras aludir a los «chantajes» de los independentistas y al «ridículo» de la huida del expresidente catalán Carles Puigdemont.

Sobre la posibilidad de que Sánchez convoque unas elecciones generales, Rueda tampoco lo ve claro, pues entiende que «su único objetivo es perpetuarse ya en el día a día en el poder», pese a tener un Gobierno «absolutamente paralizado», que ha «renunciado a elaborar los presupuestos», que «solo ha aprobado la ley de la amnistía» y que «sabe que le van a chantajear todos los días».

Cree que Sánchez resucitó el independentismo

Durante la entrevista, el líder del PP ha evitado realizar juicios de valor sobre los consellers de Salvador Illa en aras de ser «respetuoso», pero pese a querer dar «un voto de confianza» a los nuevos miembros del Gobierno de la Generalitat, tiene dudas de que el socialista vaya conseguir «pacificar» Cataluña. «Ojalá sí, que yo creo que es muy necesario. Pero es que el independentismo estaba bastante apagado ya en Cataluña con respecto a lo que habíamos visto en años anteriores y lo resucitó otra vez Pedro Sánchez con su necesidad de pacto después de las elecciones generales», ha argumentado el presidente gallego.

Desde entonces, a su modo de ver, al independentismo catalán «se le ha dado una fuerza con la que no contaban ni ellos mismos». «Illa es un presidente no independentista, pero absolutamente en manos de los independentistas. Él lo sabe y me temo que, por desgracia para el resto de España y para Galicia, lo veremos día a día», ha pronosticado. Es más, ha añadido que, aunque desearía «equivocarse», augura que los españoles verán «un arreón» y «un apretar del independentismo no solo en Cataluña, sino a través de Cataluña, en el resto de España», apuntó.