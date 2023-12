Sánchez y Zapatero arroparán a Besteiro para escenificar una Xunta con influencia en Madrid

A excepción de Sumar, todavía sin cabeza de cartel y con la incógnita de si llegará a acuerdo o no con Podemos, la convocatoria electoral de Alfonso Rueda en Galicia no ha cogido por sorpresa a nadie en la oposición. En realidad, todos los partidos gallegos contaban con que el presidente convocase elecciones una vez aprobase los Presupuestos, cosa que hizo esta misma semana. La única duda radicaba en si lo haría de forma inmediata o esperaría a la vuelta de las vacaciones de Navidad, una demora que finalmente no se ha producido. Tanto desde el BNG como desde el PSdeG tienen claro que los populares apostarán por una campaña en clave estatal, que se desarrollará a la vez que en Madrid se tramita la ley de amnistía, que podría quedar aprobada en el Congreso a finales de febrero o principios de marzo. Además, la presencia de Alberto Núñez Feijóo será constante.

Con este planteamiento, no son pocas las voces que creen que la campaña de las autonómicas del PSOE también se disputará con un ojo puesto en Madrid. Sin embargo, la realidad es que es tanto el BNG, por su propia naturaleza de formación nacionalista, como el PSdeG apostarán por escapar de esa tendencia y aterrar el debate en los asuntos propios de Galicia.

Cabezas de cartel

En el caso de los socialistas, está garantizada la presencia de los pesos pesados del partido para arropar a José Ramón Gómez Besteiro. No obstante, desde el PSdeG rechazan que esta campaña se convierta en una suerte de segunda vuelta de las generales, trasladando el debate de Madrid a Galicia. Eso sí, candidato con muy buenas relaciones con Ferraz, el expresidente de la Diputación de Lugo estará arropado por los grandes reclamos del partido: al margen de los ministros, destacan tanto Pedro Sánchez como el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que resultó un revulsivo para el partido en la campaña de los comicios estatales del pasado julio.

Este jueves, Besteiro lanzó varias de las que se presuponen como las ideas fuerza de la campaña. Por un lado, que por primera vez en mucho tiempo el PSOE gallego se presenta unido, con todas las familias remando a favor del candidato lucense (los recientes resultados en el espacio rupturista gallego evidencian que el electorado castiga las batallas internas y más cuando estas emergen públicamente). Por otro, que el candidato socialista a la Xunta de Galicia es el que puede atraer mayores inversiones para la comunidad en base a su influencia en Madrid.

Influencia

En realidad, Besteiro, que ha sido impulsado por el propio Sánchez desde hace meses con cargos de relevancia mediática y dentro del partido (estuvo, por ejemplo, en el equipo negociador de la investidura) aseguró ya hace semanas que el nuevo Gobierno en Madrid tendría un marcado acento gallego, no por la procedencia de sus miembros sino por las inversiones que todos los ministerios traerían a la comunidad.

Con estos mimbres, el PSdeG espera iniciar una remontada en toda regla, después de haber quedado relegado a tercera fuerza en el Parlamento gallego tras el BNG de Ana Pontón en las autonómicas del verano de 2020, las últimas a las que concurrió Feijóo.

Cambio de tercio

En aquella campaña, una de las críticas internas que recibió el entonces candidato del PSdeG, Gonzalo Caballero, radicaba precisamente en haber apostado por una línea discursiva más centrada en la situación política a nivel estatal que en la gallega. Las urnas premiaron a PP y BNG que optaron, al contrario, por centrarse en una campaña puramente gallega. Feijóo, de hecho, minimizó al máximo en su cartelería el logo del PP.

Ahora, a pesar de que Rueda insiste en que la campaña gallega se diseña desde Galicia sin interferencias ni mandados desde Génova, todo hace apuntar a que Feijóo cambiará de tercio y optará por una línea de discurso en clave estatal.