“Todo está abierto”: Feijóo apela a sus éxitos electorales en Galicia y Sánchez y Díaz confían en la remontada

“Galicia, Galicia, Galicia, Galicia y… ahora, España”. Alberto Núñez Feijóo escogió la ciudad de A Coruña para cerrar una campaña electoral en la que ha recordado, continuamente, sus cuatro mayorías absolutas encadenadas en la comunidad. En la ciudad herculina, su residencia junto con su mujer, Eva Cárdenas, y su hijo, antes de su traslado a Madrid, el expresidente de la Xunta insistió en la necesidad de trasladar al conjunto de España la “moderación” de la sociedad gallega. El de Os Peares ofreció un mitin triunfal, dando por hecho que el próximo domingo el resultado en las urnas lo llevará en volandas a Moncloa. No hizo alusiones a pactos electorales, insistió una y otra vez en que la suya será la lista más votada. Y, efectivamente, pocos dudan de que esto sea así. Los últimos sondeos publicados colocaban a PP y Vox rozando la mayoría que necesitan para gobernar. No obstante, este viernes, fuentes tanto del PSOE como de Sumar aseguraban que sus papeletas no serán suficientes. “Todo está abierto”, insisten unos y otros a menos de 48 horas de los comicios.

Fuentes consultadas por Economía Digital Galicia indican que los últimos trackings internos que manejan los partidos y que no pueden ser publicados auguran que la de Núñez Feijóo será la lista más votada, por encima de los 150 escaños. Pero la mayoría absoluta está en 177. El problema para los conservadores estaría en la caída que distintos sondeos auguran a Vox, lo que podría complicar el obtener una mayoría suficiente entre ambos. La posibilidad de encontrar otros aliados es reducida con Santiago Abascal de socio.

¿Cambio en la última semana?

A esas cuentas son a las que se encomiendan los partidos del bloque de izquierda, que insisten en que en la última semana se ha notado “la remontada”. “El punto más crítico pudo estar en el debate entre Sánchez y Feijóo, pero esta última semana se está notando un cambio, por lo que llegamos con optimismo al final de esta campaña”, indican fuentes de la formación de Yolanda Díaz.

En el PSOE, la estrategia de los últimos días ha sido evidente y se ha centrado en esa vía de agua que, insisten, existe en las cuentas de los de Núñez Feijóo al contrario de lo que predecían muchas de las últimas encuestas publicadas. El pasado jueves, en un mitin en Lugo (la provincia más disputada en Galicia en el reparto de escaños entre el PP y los socialistas según los sondeos), Pedro Sánchez insistió en que pedía el apoyo de todos los votantes, incluso aquellas personas que en autonómicas y municipales habían votado al Partido Popular, pero que no querían un Gobierno con Abascal como vicepresidente. “Hay algo que nos une, no queremos retroceder 40 años en derechos y libertades”, repitió.

Este viernes, en su cierre de campaña, el secretario general del PSOE insistió en ese mensaje de remontada. «Nos caímos y nos levantamos, y pedaleamos contrarreloj y cruzamos todas las metas volantes y subimos todos los puertos inimaginables y nos quedan unos metros para llegar al sprint final. Vamos a ganar las elecciones, y las vamos a ganar rotundamente», dijo.

La duda de la abstención

Fuentes cercanas al PP consultadas por este medio reconocen que, a unas horas del inicio de la jornada de reflexión, la gran duda, al margen de los escaños que alcanzará Vox, está en la abstención y a quién penalizará. Creen que principalmente será a Sumar y, en segundo lugar al PSOE, lo que ayudaría a un cambio de Gobierno. No obstante, los hasta ahora socios en el Ejecutivo central confían en el voto por correo. Hablan de que encuestas internas ‘a pie de urna’ a personas que habrían optado por ejercer su derecho por vía postal se decantan, mayoritariamente, por partidos de izquierdas que posibilitarían que se mantuviesen en La Moncloa.

A la importancia de la participación apelaba también este viernes la formación de la ministra de Trabajo. Los de Sumar cerraron en Galicia con un acto en Santiago de Compostela, liderado por Marta Lois, número uno por A Coruña. En el mismo, el asesor de Yolanda Díaz y número dos por la provincia, Manolo Lago, insistió en la importancia de esquivar la abstención. «Si la participación supera el 70%, tenemos gobierno progresista para diez años«, apuntó. La formación de la política ferrolana confía en poder revalidar los dos escaños que actualmente Unidas Podemos tiene en el Congreso por Galicia: uno por A Coruña y otro por Pontevedra, provincia en donde, si se cumplen sus previsiones, alcanzaría sus mejores resultados en la comunidad.

Feijóo se reivindica

Con estas cartas sobre la mesa, en su cierre de campaña en la ciudad herculina Feijóo ha optado por reivindicarse y por defender los gobiernos monocolor. En un acto en la explanada de Palexco y ante unas 6.000 personas según el PP, el político gallego ha sacado pecho de las cuatro mayorías consecutivas encadenadas en la Xunta y ha insistido en que, históricamente, la ciudadanía española ha optado por dar mayorías absolutas a una formación en momentos de crisis.

«Os pido que el domingo vayamos a votar masivamente por un nuevo tiempo, porque España tiene derecho a un nuevo tiempo. Y es que España, cada vez que ha tenido dificultades, ha votado de una forma clara y determinante», aludiendo a la victoria de Adolfo Suárez «para salir de la dictadura», de Felipe González en 1982, de José María Aznar en 1996 y de Mariano Rajoy en 2011. Ahora, insistió, puede ser la primera vez que gobierne un candidato «salido de la Xunta». «Me conocéis mejor que en ningún otro lugar de España con mis defectos, con mis errores. Sabéis también lo que se puede esperar de mí. Menos tensión y más moderación», expuso.

Feijóo no solo reivindicó su currículum al frente de la Xunta de Galicia, sino que también sacó pecho de su ascenso al PP estatal hace 15 meses. «Se ha escrito mucho sobre un conjunto de gallegos que llegaron a Madrid. En quince meses hemos logrado darle la vuelta al PP como a un calcetín, de ser un partido perdedor a uno ganador, que ha ganado en las municipales y en las autonómicas», dijo, para agradecer el trabajo a su equipo de colaboradores, personas que como él tuvieron que trasladarse a la capital española. «En mi primer comité de dirección dije que solo me conformaba con ganar las municipales, las autonómicas y las generales, y vamos a hacerlo», dijo.

Antes de despedirse del público, Feijoo ha dado las gracias a su familia –su pareja Eva Cárdenas ha acudido al mitin, así como su madre–, a los miembros del comité de dirección que le han acompañado estos 16 meses que lleva al frente del PP y a los presidentes autonómicos, con una mención especial a Alfonso Rueda por haber liderado una «transición modélica» al frente de la Xunta.

Feijóo entró y salió del mitin con la música de The final Countdown (La cuenta atrás) de Europe. En plena contrarreloj electoral, la realidad es que aún hay pocas certezas.