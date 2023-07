Pedro Sánchez y Besteiro buscan al votante del PP que rechaza a Abascal: “Somos la centralidad”

“El PP llega desfondado y nosotros estamos de remontada. Vamos a ganar el 23 de julio”. El secretario general del PSOE y candidato a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, proclamó esta tarde en Lugo que está más cerca de revalidar su puesto como máximo dirigente del Ejecutivo central. El acto fue multitudinario. Se celebró, al fin y al cabo, en una de las históricas plazas fuertes de los socialistas en Galicia. Estuvo acompañado por Lara Méndez, la alcaldesa de la Cidade das Murallas, Valentín González Formoso, presidente de la Deputación da Coruña y líder del PSdeG y el recuperado José Ramón Gómez Besteiro, que abandonó su puesto como delegado del Gobierno para enfrascarse en la campaña electoral (se presenta como número uno del partido por la provincia).

Tanto este último como Sánchez, en sus discursos, dejaron clara una cosa. El PSOE necesita todos los votos el próximo domingo para frenar la posibilidad de que PP y Vox sumen mayoría absoluta en el Congreso. Por eso, ambos dirigentes apelaron al votante del Partido Popular que recela de un pacto con Abascal.

«Nos une que no queremos retroceder 40 años»

“Pido el voto de todos y de todas, porque en esta contienda necesitamos a todos y todas, incluso a la gente que ha votado al PP y no quiere que gobierne con Abascal. Puede que no estén de acuerdo con nuestra ideología, pero sí hay algo que nos une. Nos une el que no queremos retroceder cuarenta años en los derechos de las mujeres, del colectivo LGTB, no queremos volver a la censura en la cultura… España es mucho mejor que Feijóo y que Abascal y se lo vamos a demostrar con una amplia mayoría”, proclamó Sánchez. “El problema es que en España no tenemos un centro derecha, tenemos una derecha dura y una ultraderecha. La centralidad está aquí, en el PSOE, la garantía de poder seguir avanzando”, dijo el líder socialista, quien cargó contra el negacionismo de Vox en materia de violencia machista. “No son cosas de Vox ajenas al PP, porque ellos los están apoyando en los Gobiernos que han formado tras las municipales”, exclamó.

En la misma línea, se manifestaba minutos antes Gómez Besteiro. “Todos los votos que no sean socialistas son votos que sólo ayudan a Feijóo. Tenemos que luchar por todas las papeletas, vamos a pedir a todo el mundo el voto, con respeto, con humildad, sabiendo lo que les estamos pidiendo. Les pido el voto a todo el PP que no están contentos con los pactos del odio, les pido el voto a votantes del Bloque, de Sumar… porque su voto tiene que servir para parar a la derecha”, proclamó el que fue secretario xeral de los socialistas gallegos.