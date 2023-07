Marcial Dorado entra en campaña: Sumar y PSOE atizan a Feijóo, que los tacha de “cansinos”

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que no le preocupa que PSOE y Sumar le ataquen “en sus quintas elecciones” por la relación que tuvo con Marcial Dorado, que salió a la luz por la publicación de una fotografía tomada en 1995 con el narcotraficante. El PP siempre ha insistido en que en ese momento no pesaba sobre el mismo “ninguna acusación” relacionada con el tráfico de droga. El de Os Peares ha indicado que sobre esa foto ya dio explicaciones en el Parlamento gallego, recalcando que el tema es “muy cansino”.

«Volver otra vez con este asunto, allá ellos. Como se puede imaginar, si llevo 30 años conviviendo con esto, no me voy a preocupar por los tres días de campaña que quedan ni me preocuparé en el futuro», ha declarado Feijóo en una entrevista en La Sexta.

Ausencia en el debate

Al ser preguntado si no acude al debate de esta noche en RTVE por miedo a dar explicaciones sobre su relación con Dorado como sostienen algunos rivales, Feijóo ha replicado que lleva «toda» su carrera política con este asunto.

«La primera vez que el PSOE me amenazó con este asunto fue en mi primera campaña electoral gallega del año 2009. Vino después la del 12, después la del 16, vino después hace el 20 y ahora parece ser que otra vez vuelen y estamos en el año 23″, ha señalado, si bien las fotos que desvelaron esta relación, publicadas en El País, se remiten a 2013 (después de las gallegas de 2012).

En este sentido, ha indicado que «todas las explicaciones de lo que ha ocurrido y de esas fotos de hace 30 años» las ha dado «en el Parlamento gallego». «Y comprenderá usted que esto es muy cansino. Se lo digo desde la más absoluta cordialidad, pero en fin, si es lo que tienen…», ha apostillado.

“Ahora es más fácil saber cosas”

Preguntado entonces si sabía que era o no un narco cuando se hizo esa foto, el presidente del PP ha respondido que «evidentemente no» y ha añadido que en «aquel momento no tenía ninguna acusación por ello».

«Ahora es más fácil saber cosas, porque hay Internet, porque hay Google. En aquel momento no», justificó, para insistir en que cuando le conoció no tenía «ninguna causa» en relación con el narcotráfico.

Dicho esto, Feijóo ha reiterado que lleva toda su vida política con este tema y ha añadido que las cuatro elecciones anteriores las ganó en Galicia con mayoría absoluta. Por eso, ha indicado que no le «preocupa» este tema porque «todas las explicaciones las he dado» y «los gallegos conocen bien lo que pasó y conocen muy bien Galicia». «Y todas las veces que me presenté me dieron su mayoritaria confianza», finalizó.

Acto en el Pazo de Baión

El PSOE gallego ha vuelto este miércoles a arremeter contra Feijóo por Marcial Dorado. Este miércoles han celebrado un acto en conmemoración de los 15 años de la incautación por parte del Estado del Pazo de Baión, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), durante el que ha exigido al líder del PP que «pida perdón» a las víctimas de la droga por su relación con el narcotraficante.

A las puertas del icónico lugar, en el que hace casi tres décadas se concentraron las madres contra la droga, la presidenta del PSdeG y candidata al Senado por Pontevedra, Carmela Silva, ha emplazado a Feijóo a «pedir perdón» por su relación con Dorado y a dar explicaciones y a dirigirse a las familias que «perdieron tantas hijas y tantos hijos».

La expresidenta de la Diputación de Pontevedra y candidata al Senado ha sostenido que alguien que en su día tuvo una relación duradera de amistad con un narco «no podría en ninguno otro país presentarse como candidato a la presidencia».

En el acto, el líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, ha recordado que el 24 de julio se cumplirán 15 años de la incautación del inmueble por parte de un gobierno encabezado por el socialista Emilio Pérez Touriño, que «hizo el que tenía que hacer».

Sumar y el debate

Por su parte, Yolanda Díaz insistió este martes es que es una “vergüenza” que alguien que aspira a ser presidente como es el caso de Feijóo se niegue a acudir al debate organizado por RTVE el día 19 entre los cuatro principales candidatos, pues revela que tiene miedo a debatir con ella y que su afán es «ocultar» su proyecto político.

Luego, ha insistido en que las imágenes del líder del PP en una embarcación con Marcial Dorado aún no ha sido aclaradas, sobre todo «cuando todo el mundo en Galicia sabía que era uno de los principales narcos con el que Feijóo tenía una amistad íntima».