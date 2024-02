Todos miran a La Moncloa en el arranque de la campaña de las elecciones gallegas

Pistoletazo de salida a la campaña para las elecciones autonómicas en Galicia. Los líderes de PSOE, PP y Sumar (Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo y Yolanda Díaz) se han desplazado hasta los distintos puntos de la comunidad para reclamar el voto y decantar así una balanza electoral que baila entre la que sería la quinta mayoría absoluta seguida del PP o un vuelco electoral mediante un gobierno de coalición.

Precisamente estas dos fórmulas son las que los líderes a nivel estatal de estas tres formaciones han contrapuesto durante este primer sábado de la campaña electoral. Alberto Núñez Feijóo ha tildado durante su acto de campaña en la plaza de toros de Pontevedra de «bochorno» la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez y ha ensalzado el «esfuerzo» y el «inconformismo de un pueblo», el gallego, «que no se para ante ninguna circunstancia».

«Así es Galicia. Y lo que pedimos es el voto para que nadie venga a cambiarnos. Somos lo que queremos ser, no tenemos ningún complejo», ha reivindicado Feijóo, que ha precisado que Rueda es «la respuesta» que necesita la comunidad. A su juicio, mientras Sánchez «solo mira por su interés, Rueda solo mira por los intereses de Galicia«. «Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios. No necesita aquí un Puigdemont con otro nombre. Y en España lo que se necesitan son más servidores públicos como Alfonso Rueda y todos y cada uno de los conselleiros que le han acompañado estos años», ha afirmado.

«¡Menos egoísmo y más generosidad, menos frivolidad y posturitas y más responsabilidad. Menos soberanismo y fractura, y más autonomía! ¡Más Rueda y menos Sánchez!», ha apelado, antes de cargar contra los nacionalistas, de quienes ha afirmado, sin citar nombres como el de la líder del BNG, Ana Pontón, que al igual que Sánchez tampoco quieren la «respuesta» de Rueda.

«Se sea de izquierdas o derechas, ¿qué bien puede hacer a Galicia que el nacionalismo traiga hasta aquí los problemas de fractura social de Euskadi o de Cataluña? Ninguna. Y se piense lo que se piense, ¿qué bien le puede hacer a nuestra tierra el desgobierno que estamos viviendo en España? Ninguno. Pues hay una respuesta que sí puede evitar estas cuestiones en Galicia y está aquí: Alfonso Rueda», ha defendido.

Sánchez hace un llamamiento a «unir» Xunta y Gobierno

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha abogado por un relevo en la presidencia de la Xunta en favor de José Ramón Gómez Besteiro para prolongar en Galicia la agenda progresista de su gobierno de coalición con Sumar. «Os pido el voto para José Ramón Gómez Besteiro para que sea el próximo presidente de la Xunta y que traiga el cambio a esta tierra», ha proclamado durante un acto en Expourense.

«Papeletas para el cambio hay muchas, pero papeleta para gobernar ese cambio solamente hay una: la del Partido Socialista con José Ramón Gómez Besteiro como presidente de la Xunta», ha apuntado. «Necesitamos sumar fuerzas, necesitamos unir instituciones tan poderosas, tan transformadoras como pueden ser la Xunta de Galicia junto con el Gobierno de España«, ha destacado Sánchez, que ha contrapuesto las inversiones en Galicia de su Ejecutivo con las efectuadas durante la etapa de Mariano Rajoy.

«En comparación con los cinco años de gobierno previos del señor Rajoy, que era gallego, que es gallego, hemos aumentado en más de 43.000 millones de euros los recursos económicos a Galicia», ha reivindicado Sánchez.

Yolanda Díaz ve a Sumar pieza clave para un gobierno de coalición

El PP escogió a Pontevedra y el PSOE a Ourense para acoger los actos de este primer sábado de campaña electoral mientras Yolanda Díaz decidió volver a sus raíces con un mitin en Ferrol, ciudad de la que fue teniente de alcalde en la etapa de Vicente Irisarri. Allí, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo ha pedido el voto para Sumar y para ello ha trazado un paralelismo con la situación vivida con las pasadas elecciones generales del 23 de julio.

«Os pido el voto a Marta Lois, que concentréis el voto en Sumar como hicisteis el 23 de julio para poder ganar la Xunta. No me creían que éramos la fuerza decisiva para tener un gobierno de coalición progresista», ha defendido Díaz. «Si Sumar no sacara el resultado que sacamos, hoy sería presidente Feijóo y vicepresidente Abascal«, ha recalcado.

«Ahora mismo la Xunta de Galicia pasa por lo mismo, exactamente lo mismo. No llega con PSdeG y BNG, así Rueda está tranquilo. Votad a Sumar, votad a Marta Lois«, ha proseguido Díaz, que ha participado en este acto junto a la candidata de Sumar para el 18-F, Marta Lois, y el líder de Más País, Íñigo Errejón. Junto a ellos ha reivindicado el espacio político de Sumar para posibilitar un cambio «por un futuro en Galicia y un futuro mejor». «Porque queremos un país en el que nuestros hijos no tengan que emigrar, porque el país del PP regala maletas a los mejores expedientes académicos», ha reivindicado.