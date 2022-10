Empresas y administraciones públicas colaboran para aumentar la autonomía energética nacional, con la solar como protagonista

Joan Groizard, director general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), considera que «la dependencia de combustibles fósiles contribuye a la crisis ambiental y es peligrosa para la seguridad de nuestra economía y para la soberanía de nuestro país. La respuesta estructural a esta dinámica pasa por una mayor autonomía estratégica y una mayor autonomía energética». «Estamos trabajando en un plan de contingencia para plantear el despliegue de renovables en el país», dijo como ponente de referencia en la segunda jornada del Foro Solar 2022.

El Foro Solar 2022, que organiza de manera anual la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha batido récord de asistencia en su IX Edición, concentrando durante su inauguración a más de mil personas. Joan Groizard fue la persona encargada de inaugurar la segunda jornada del Foro Solar 2022 que en esta ocasión, se enmarca dentro de la décima edición de la asociación sectorial.

Groizard reiteró, una vez más, el compromiso de las instituciones públicas con una transición energética que va a reportar grandes beneficios sociales y ambientales a nuestro país. “El liderazgo español en la fabricación de paneles va a suponer una gran oportunidad para nuestro país”. El Director General del IDAE quiso agradecer a UNEF esta primera década de trabajo, donde la asociación sectorial ha contribuido a que los proyectos de energía solar se integren con la sociedad y con el medioambiente.

En esta edición del Foro Solar, evento de referencia del sector solar fotovoltaico a nivel nacional en el que las principales empresas del sector fotovoltaico español debaten con instituciones públicas y representantes de la sociedad civil, UNEF ha contado con la participación de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, que insistió en la necesidad de acelerar la descarbonización del sistema eléctrico español para garantizar la seguridad energética de país a la vez que se frena la emergencia climática.

“En los últimos 5 años, la fotovoltaica ha triplicado su potencia instalada, dejando de ser la gran promesa del sistema eléctrico para convertirse en la protagonista de su transformación hacia un modelo basado en energía limpia”, declaró.

La IX Edición del Foro Solar fue clausurada por José Donoso, Director General de UNEF, que puso de manifiesto que durante las nueve ediciones del Foro Solar y en esta primera década de UNEF, el sector ha logrado la consecución de una tecnología competitiva, viable e integradora con el medioambiente y la ciudadanía, que convierten a la energía solar en la mejor alternativa para lograr la transición energética.

Durante la clausura del evento, recalcó que el futuro del sector pasa por conseguir una ciudadanía se involucrada en la transición energética. “Es fundamental que los proyectos de energía solar se planteen teniendo en cuenta la total integración con el entorno y la ciudadanía, con el respeto mutuo como bandera. Que la transición energética sea un éxito y que nuestro país se beneficie de todo lo que tiene que ofrecernos, depende de ello».

“Pero nuestro trabajo no acaba aquí y estoy seguro que a estos diez años de trabajo brillantes le sumarán muchos más en los que hacer frente a numerosos retos en los que seguimos trabajando para seguir impulsando el desarrollo del sector fotovoltaico y para aprovechar todas las oportunidades asociadas a la industrialización de nuestro país. Juntos lograremos que la energía solar se convierta en la palanca transformadora de la sociedad española a la vez que le ganamos la batalla a la emergencia climática», recordó Donoso.

#PHOTOvoltaica2022

UNEF ha organizado en el contexto del Foro Solar 2022 la segunda edición del concurso de fotografía #PHOTOvoltaica2022, con el objetivo dar a conocer a través de la fotografía los altos estándares de integración ambiental que cumplen los proyectos fotovoltaicos en suelo en España. Miguel Castañón fue el ganador de esta edición por su fotografía de la Planta Revilla Vallejera, provincia de Burgos.

También en el contexto del Foro Solar 2022 ha tenido lugar la segunda edición del concurso de fotografía #StartupSolar2022, con el objetivo de promover la investigación, el desarrollo y la innovación, por segundo año consecutivo, para impulsar el emprendimiento en el sector de la energía solar en España mediante un concurso de proyectos para las empresas con denominación social de ‘startup’.

Cerfo, empresa de reciclaje de paneles, fue la primera empresa seleccionada por su contribución a acelerar la economía circular en el sector y a generar empleo en el entorno rural de Teruel. BeePlanetFactory fue la segunda empresa seleccionada, debido a la reutilización de baterías de ion-litio para soluciones de autoconsumo residencial e industrial.

Fabricación nacional

Aunque no sea muy conocido por el público general, la energía solar es una tecnología ‘Made in Spain’ pues hasta el 65% de los equipos se pueden fabricar en España. En la actualidad, hay empresas españolas entre los diez mayores fabricantes a nivel mundial de inversores y de seguidores solares. Además, hay varias iniciativas de fabricación de módulos que pueden consolidarse en los próximos años.

Sobre la capacidad de fabricación nacional de la cadena de valor fotovoltaica reflexionaron Arturo Herrero, Sr VP Sales Europe & Latam de Nextracker; Christopher Atassi Morales, director general de Gonvarri Solar Steel; Raúl Morales, CEO de Soltec; y Gaëtan Masson, director y co-fundador de Becquerel Institute.

Comunidades solares

Avanzar en la creación de comunidades solares es clave para acelerar una transición energética donde la ciudadanía esté en el centro de la toma de decisiones y esté plenamente involucrada.

Para compartir distintas estrategias para fomentar este modelo energético comunitario, UNEF organizó una mesa en la que participaron Miguel Ángel Medina de ‘El País’; Jesús Ferrero, subdirector general de Energías Renovables del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de Generalitat Valenciana; Jorge García Huidobro, sales manager de SMA-Iberica; Isabel Reija, CEO de Barter; y Pablo Sarrasín, director de desarrollo de soluciones y nuevos productos & marketing y comunicación de Suministros Orduña.

Acceso y conexión

2021 fue un año histórico para el sector fotovoltaico en España. En plantas en suelo, la capacidad instalada alcanzó los 3,5 GWp, un crecimiento del 21% frente a los 2,9 GWp incorporados el año 2020. Para poder mantener estas cifras al alza, el Foro Solar 2022 contó con una mesa de expertos en la materia para desvelar dudas y seguir avanzando en la implementación de la energía solar como herramienta para acelerar la descarbonización nacional.

En el espacio dedicado a funcionamiento de los mecanismos de acceso y conexión participaron María Concepción Sanchez, de la Dirección General de Operación de Red Eléctrica; Rodrigo Álvarez, director de Desarrollo de Negocio de Statkraft; Emilio Clemente, responsable de desarrollo de proyectos de Jinko Power en España; Jacobo Álvarez, interconnection manager, RWE Renewables Iberia, S.A.U. de RWE; y Jorge de Miguel, Head of Development and Construction Spain, Aquila Clean Energy.

Para compartir distintas estrategias, UNEF organizó una mesa en la que participaron Gorka Parada, head of Sales & Marketing EMEA de AlsoEnergy; Miquel Yafari, Sales and Business Development Director for Mediterranean, Latam and MENA regions de Prediktor; Daniel Barandalla, Solar Advisory Lead Europe and Latam de UL; Óscar Aira, Head of Solutions EMEA de Trina Solar; Alvaro Zanón, Technical Director EMEA – Utility & Large Scale de GoodWe Europe GmbH; y Modesto Díaz, Senior Solar Engineer de DNV.

Ante la celebración en el mes de noviembre de un nuevo concurso de capacidad para energías renovables, el Foro Solar 2022 quiso dedicar un espacio destacado a esta cuestión que contó con la participación de Miguel Ors Villarejo de ‘The Objective’, como moderador; Carlos Redondo, subdirección general de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Luis Castro, Partner de Osborne Clarke; María Trinidad, directora de Desarrollo de Negocio de Soto Solar; José María Llopis, Managing Director Spain and Wind Europe de Smartenergy; Gonzalo Camacho, CEO de Seguros Viafina; y Lucia González Fernández, directora de Área de Energía de Ontier.

Nuevos modelos de financiación que favorecen la participación de la ciudadanía en los proyectos fotovoltaicos conviven en la actualidad fórmulas más tradicionales dentro del sector fotovoltaico. Para conocer las peculiaridades y ventajas de ambas opciones, el Foro Solar 2022 contó con la participación de Jacobo Anaya, director de Energía y Sostenibilidad de BBVA España; Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft Energy Forecasting; César Rodríguez, director de Gestión de la Energía de Nexus Energía; José Luis Álvarez, director de Voltiq; y Adrián Bautista, COO y Cofounder de Fundeen.