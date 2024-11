By Salomon expande sus hoteles a Portugal y Hungría y negocia oportunidades en las principales capitales europeas

By Salomon Hospitality, la división hotelera del holding familiar de los hermanos Harry y Toni Serra Moreno, prosigue con la expansión de su cartera de hoteles. Presente ya en las principales ciudades de España, By Salomon mira hacia Europa y ha incorporado a su porfolio tres nuevos hoteles localizados en Lisboa, Oporto y Budapest, que suman un total de 160 habitaciones, mientras ultima nuevas operaciones en más capitales europeas, como Londres y Atenas.

Según ha informado este lunes la gestora hotelera, el desembarco en Portugal ha sido un paso natural. En Lisboa, By Salomon se ha hecho con el Hotel Pateo, un establecimiento de 4 estrellas y 20 habitaciones, cuya gestión estará a cargo de Chic and Basic hoteles y la reposición del hotel irá a cargo de Bacana Studio, especialistas en proyectos de este tipo.

En Oporto y Budapest, By Salomon también va de la mano de Chic and Basic. En Concret (Rua Falcao) situado enfrente del ya abierto Gravity, la compañía sigue con la idea de suites de lujo. En Budapest, el antiguo Soho Boutique Hotel, de 80 habitaciones, será transformado en un espacio para jóvenes viajeros.

“Analizamos de forma proactiva oportunidades en las principales capitales siempre y cuando creamos que casan con nuestra filosofía: hoteles urbanos, bien conectados y a los que podemos aportar un punto de experiencia en línea con la ciudad o barrio que representan”, ha explicado Harry Serra, consejero delegado y cofundador, junto a su hermano Toni, de By Salomon Hospitality.

En el porfolio de By Salomon figuran operaciones de compra y alquileres a largo plazo con diferentes tipos de propietarios, desde familias que gestionaban sus propios hoteles hasta inversores privados. La firma trabaja para ser la solución de referencia en situaciones en las que familias o pequeños grupos hoteleros piensan en la posibilidad de deshacerse de sus activos por no querer abordar el reto de su modernización, según ha detallado la firma.

“Europa no necesita más hoteles, necesita que sean mejores y de más calidad. No es necesario abrir nuevos, solo hace falta transformar los que ya existen para adaptarlos a lo que necesita el nuevo consumidor” destaca Toni Serra, co-consejero delegado y cofundador de By Salomon.

La compañía ha pisado el acelerador en este proceso de cierre de nuevas operaciones. Con los hoteles de Portugal y Hungría, ya son siete hoteles en los últimos siete meses, teniendo en cuenta los adquiridos en Sitges, Valencia, Granada y Barcelona, cerrando 2024 con una inversión acumulada en la compra y reforma de estos activos de unos 40 millones de euros.

El grupo suma así una cartera de quince hoteles que prevé que estén en pleno rendimiento a principios de 2026. By Salomon está focalizado en hacer de la gestión e inversión hotelera el buque insignia del holding familiar de Harry y Toni Serra Moreno, referente también en inversiones en el sector de la restauración como el Grupo Isabella’s, Crep Nova o Good News. Con este objetivo, By Salomon ha incorporado en el capital de la gestora hotelera al publicista y reconocido inversor Rafael Esteve, histórico primer ejecutivo del grupo de comunicación WPP en España y copropietario de diferentes compañías de gran consumo. Su papel contribuirá a reforzar sus marcas y ahondar en el posicionamiento del proyecto a escala nacional e internacional.