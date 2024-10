La Copa América proyecta Barcelona al mundo en un «anuncio» global de dos meses

La Louis Vuitton 37ª America’s Cup en Barcelona está llevando tanto el evento como la ciudad a una proyección internacional sin precedentes, convirtiéndose en el mejor «anuncio» de Barcelona con una duración de más de dos meses. En esta edición, la organización ha puesto en marcha el proyecto de retransmisión televisiva más ambicioso e innovador de su historia.

El equipo de producción cuenta con más de 100 personas, la mitad de ellas catalanas, encargadas de garantizar una cobertura de primer nivel. La transmisión se realiza en ultra HD, con hasta 12 cámaras por barco, capturando cada ángulo de la competición, todo ello con el desafío de trabajar sin cableado y en un campo de regatas en movimiento, con Barcelona como telón de fondo.

La organización utiliza hasta 40 cámaras simultáneas para ofrecer imágenes en 4K y HDR 1080, asegurando una calidad visual excepcional. Además, se han instalado 16 micrófonos en cada una de las embarcaciones para captar conversaciones y sonidos a bordo, proporcionando una experiencia inmersiva para los espectadores. Dos helicópteros complementan la cobertura aérea, mientras que la avanzada tecnología de Capgemini permite visualizar la evolución del viento en tiempo real, un elemento crucial para seguir la competición con precisión. Este despliegue tecnológico sitúa a la Copa América como un referente en innovación dentro de las retransmisiones deportivas a nivel global.

Disponible en más de 200 territorios y complementada con una distribución global a través de americascup.com, YouTube y Facebook, la 37ª edición de la Copa América no solo proyecta a Barcelona al mundo, sino que también acerca el deporte de la vela a una audiencia mucho más amplia y diversa.

Repercusión internacional

La Copa América de Barcelona está generando interés por parte de los principales medios de comunicación del mundo, proyectando la imagen de la ciudad a escala global. Más de 500 medios internacionales acreditados están siguiendo con atención la actualidad del evento. Publicaciones y canales de renombre como L’Equipe, Reuters, The Times, BBC, The Guardian, RAI y The Daily Telegraph ya están dedicando una cumplida cobertura, particularmente, los medios británicos que han incrementado su atención desde la clasificación de INEOS Britannia para el America’s Cup Match Race.

Esta cobertura garantiza que la ciudad condal no solo sea el escenario de una competición histórica, sino que también se consolide como un destino global para el deporte, la innovación tecnológica y la economía azul, proyectando su imagen al mundo.

Además de la retransmisión en vivo, la Copa América contará con una serie documental producida en colaboración con Skydance Sports, que ofrecerá una visión interna sin precedentes del evento. Esta producción tiene una relevancia especial, ya que está dirigida por cineastas de renombre, incluidos los famosos productores ganadores del Óscar por su documental Free Solo. Con su enfoque en la narración visual y acceso total a los equipos y organizadores, la serie promete capturar no solo la acción deportiva, sino también el impacto cultural y emocional del evento en Barcelona. Esta producción no solo proyectará el prestigio de la Copa América al mundo, sino que también consolidará a Barcelona como un epicentro global de innovación, deporte y cultura.