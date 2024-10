Enrique Cerezo ensalza la labor de los nuevos profesionales en la transformación del sector audiovisual en The Core School

The Core School, parte de Planeta Formación y Universidades, ha dado la bienvenida a sus estudiantes de Máster 2024 en un acto celebrado en el Palacio de la Prensa de Madrid en el que el productor cinematográfico, presidente de EGEDA (Entidad de Gestión de los Productores Audiovisuales) y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha apadrinado la promoción y ha ensalzado la labor de los nuevos profesionales en la transformación del sector audiovisual.

“Ser distinguido por una institución como The Core, que ha demostrado desde sus inicios un compromiso con la vanguardia de nuestro audiovisual, me llena de alegría. La labor de The Core es esencial. Con su valiosa aportación, el camino hacia la innovación y el progreso se acorta”, dijo Cerezo.

Por su parte, Mercedes Agüero Pérez, decana de The Core School, manifestó que “es un honor contar con Enrique Cerezo. Su experiencia y visión del sector son un referente para nuestros estudiantes, quienes se preparan para ser los líderes del futuro audiovisual. En The Core, estamos comprometidos con ofrecer una formación que no solo responde a las necesidades actuales de la industria, sino que también impulsa la creatividad, la innovación y el talento”.

The Core Scholl señaló que el acto refuerza el compromiso de esta institución con la innovación, «proporcionando una formación de calidad diseñada para enfrentar los retos de una industria en constante evolución. Con esta bienvenida, la escuela busca no solo formar a los mejores profesionales, sino también potenciar la creatividad y el liderazgo que marcarán el futuro del sector audiovisual».