Famosa presenta sus novedades para esta Navidad marcadas «por las innovaciones» en sus marcas más icónicas

Famosa ha presentado sus novedades en juguetes para esta Navidad y sus predicciones para esta época clave en las ventas del sector. “Tras un ejercicio económico en el que las fluctuaciones económicas han marcado los cambios en el patrón de compra, esta campaña definirá el momento de consumo en el que se encuentra el país y el nivel de gasto de los hogares para esta época tan importante del año”, explicó la compañía.

Este final de año estará marcado por el crecimiento en sus marcas más icónicas como Nancy, y también el incremento en licencias como Bluey o Tortugas Ninja. En este sentido, Irene Sotillo, directora de Marketing de Famosa, ha resaltado que la icónica firma hará frente a estas previsiones. “En Famosa siempre apostamos por la excelencia y la innovación en nuestros productos, queremos desarrollar los valores positivos entre los más pequeños de la casa a la vez que se divierten. Es por ello por lo que nos adaptamos a las nuevas necesidades de la infancia ofreciendo productos nunca vistos o adquiriendo licencias que triunfan entre los niños. Esta Navidad prevemos que marcas tan icónicas como Nancy o Nenuco seguirán siendo la apuesta de los niños y padres, sin olvidarnos de licencias que han conquistado a los más pequeños como Bluey o Tortugas Ninja”.

Además, la compañía destaca en sus novedades de este año, su apuesta por un portfolio que combina sus reconocidas marcas, con nuevos productos diferenciales y adaptadas a la actualidad de la sociedad, como Nenuco Down y Nenuco Implante Coclear o Nancy Un día con Aitana, con nuevos lanzamientos como Swap Riders y Linea Terrific de Pinypon, así como las licencias Bluey, Tortugas Ninja.

NOVEDADES PINYPON

Famosa destaca que “esta marca transporta a los niños a multitud de universos donde tienen la libertad de inventar y combinar personajes a su antojo. Pero Pinypon va más allá: sus productos contribuyen al desarrollo de la motricidad en los pequeños, fortaleciendo sus manos, lo que es esencial para actividades cotidianas como escribir y comer adecuadamente”, indica citando a Pinypon Terrific, Piny Instituto, Bosque Mágico y Pinypon Hadas Mágicas.

LAS TROTTIES

En este caso señala que “estas cuatro muñecas aventureras que poseen poderes mágicos y se atreven con misiones globales aterrizaron en el mundo Famosa el año pasado para quedarse». Las Trotties son las estrellas de su propia serie en CLAN TV, siendo esta la primera animación creada íntegramente por Famosa, y que rápidamente se posicionó en el Top 3 de las más vistas del canal tras su debut. Además, las Trotties (Camila, Bolso Emoji, Avión de Chiara) tienen una app móvil que permite a los niños interactuar con ellas a través de minijuegos, filtros y Realidad Aumentada. También cuentan con una presencia en Tik Tok, un sitio web y Famtoonies, el reciente canal de YouTube de Famosa, donde se pueden ver los episodios de las Trotties. Este noviembre se añadirá el juego de Nintendo Switch”.

SWAP RIDERS

Swap Riders es la nueva marca de vehículos de carreras. Cuenta con una serie de animación en Clan TV, un video juego en Roblox y una línea de vehículos. Cada vehículo tiene un diseño diferente de una bestia y además se puede tunear intercambiando las piezas con otros vehículos. La nueva línea de vehículos se compone de Motos, Quads y Krono Rex.

NENUCO

Nenuco, una de las marcas emblemáticas de Famosa, “lleva educando en Valores, en la Diversidad e Inclusión desde hace más de 45 años. Mantiene su posición como líder en ventas en la categoría de Nurturing en España durante los últimos años. Con más de 60 productos disponibles, Nenuco se distribuye en 50 países de Europa, América y Asia. Según datos de NPD, las ventas de Nenuco en España alcanzaron cerca de 14 millones de euros el año pasado, situándola en el puesto 11 entre las marcas de juguetes más vendidas” (Nenuco Sillita de Pompas, Nenuco y su Trineo, Nenuco Peinaditos para el cole, Nenuco Princess, Nenuco Emergencia Doctora).

NANCY

De Nancy destaca que es “una de las marcas insignia de Famosa, cumpliendo 55 años este año, siendo una de las muñecas más queridas no solo por las niñas sino también por los adultos, los cuales coleccionan las piezas más icónicas de la marca. Siendo la marca que más factura en España para Famosa” (Un día de look brillante, Un día siendo Aitana, Nancy Súper Melena, Vestidor de Looks, Nancy, un día con su caballo).

TREASURE X

“Con el Playset de Treasure X, te transformarás en un verdadero guerrero enfrentando diversos desafíos. Infiltrate en el templo, descifra los misterios y avanza hacia el tesoro”, indica Famosa.

BLUEY

En este caso, apunta que “Bluey se ha convertido en el personaje favorito de los niños, podréis disfrutar viviendo aventuras cotidianas junto a su familia. Únete al entretenimiento y, con la colección de juguetes Bluey, revive algunos de los episodios más icónicos del programa”.

LITTLE LIVE PETS

Subraya que “con Little Live Pets podrás experimentar momentos inolvidables con tus mascotas interactivas de Little Live Pets! Trátalas como si fueran animales reales y descubre las sorpresas que te ofrecen”.

MY MAGIC MI

Famosa explica que es posible confeccionar nuevos Magic Mixies «usando el caldero encantado, la Bola de Cristal o sumergiéndote en el fascinante universo de los mixlings”.

BEASTLAB

“Embárcate en una aventura heroica con la destreza científica de Peter Parker o el valor de John Connor. Escanéate y fusiona tu ADN con tu criatura», describe.

COOKEZ

En este caso indica que «moldea y da forma al peluche que será tu fiel acompañante. Amasa, modela y colócalo en el horno. Como por arte de magia, en solo 90 segundos, tendrás un tierno bollo de peluche».

TORTUGAS NINJA

Presenta también las recientes figuras inspiradas en la película Tortugas Ninja de 2023. Estas representaciones de los personajes más emblemáticos tienen una altura de 7 centímetros y cuentan con articulaciones completas. «Además, cada figura viene con sus característicos accesorios de combate”.