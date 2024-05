La Fundación Juegaterapia presenta el Superpañuelo Antifaz para empoderar a los niños con cáncer tras la caída del pelo

La Fundación Juegaterapia presenta su último proyecto solidario, el Superpañuelo Antifaz, «pensado para animar y dar poder a los niños enfermos de cáncer, que se enfrentan a la caída del pelo en su tratamiento contra el cáncer, y poco a poco van recuperando su vida normal».

Se trata de un pañuelo que lleva integrado un antifaz con el objetivo de que las niñas y niños puedan sentirse poderosos como los superhéroes a los que admiran. Con los beneficios de este nuevo artículo, la Fundación continuará creando proyectos de humanización en las áreas de oncología infantil de los hospitales.

Para presentarlo la Fundación Juegaterapia ha lanzado un spot donde se ve cómo María, una niña en tratamiento, se enfrenta a su vuelta a un campo de fútbol, su pasión desde que era pequeña. Las inseguridades y el temor al qué dirán no son un problema para ella porque con su actitud positiva y poderosa puede hacer frente a todo.

Sin embargo, para otros niños sí lo fue en su momento, tal y como manifiesta Dani, otro de los protagonistas del spot. “Verme pelón fue un palo, pues pensar que con mi edad (10 años) ya no tendría pelo no me hacía gracia. Cuando llegó el momento de raparme no quería que nadie me viese, era extraño, me daba “vergüenza”.

Vicky, mamá de Alonso, otro de los enfermos de cáncer que se enfrenta a la caída del pelo en su tratamiento contra el cáncer, ha manifestado que “cuando a su hijo se le cayó el pelo se sintió mal, agobiado por lo que podían pensar los demás, pero pronto entendió que el pelo caía porque el tratamiento estaba siendo efectivo y eso era “bueno”.

Según Elena Morán, especialista en Neurodesarrollo y Oncología Pediátrica en Fundación Juegaterapia “Este pañuelo, diseñado especialmente para niños que han perdido su cabello debido al tratamiento contra el cáncer, ofrece mucho más que simplemente cubrir la cabeza. Con su ingenioso diseño, no solo brinda una sensación de seguridad al niño, sino que también lo sumerge en un mundo de fantasía y aventuras, enciende la imaginación del niño y lo invita a abrazar su singularidad transformando su limitación en un juego.

Para todos estos niños, sus familiares y expertos, el Superpañuelo Antifaz no solo es un juguete o un simple disfraz, es un elemento simbólico y solidario que pueden usar todos los niños. Para entender qué es este artículo, la Fundación Juegaterapia ha habilitado un espacio on line ‘www.elsuperpoderdeayudar.org’ dónde se explica en qué consiste el proyecto y cómo adquirirlo.