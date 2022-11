Dimas Gimeno, fundador y presidente ejecutivo de WOW y Kapita: “Muchas empresas se han dado cuenta de que para crecer en la venta digital se necesita del mundo físico”

El fundador y presidente ejecutivo de WOW y Kapita, Dimas Gimeno, participó en el sexto Congreso Internacional de Directivos, organizado por la Asociación para el Progeso de la Dirección (APD) en Sevilla, y manifestó que «muchas empresas se han dado cuenta de que para crecer en la venta digital se necesita del mundo físico”.

Bajo el título ‘Empresas con duende’ el congreso, que inauguró el miércoles el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, reunió a más de 2.000 personas.

Gimeno, empresario con más de veinte años de experiencia en el sector retail, intervino en la conferencia ‘El cliente en el centro: ajustando rentabilidad y diferenciación’ y aseguró que en el momento actual “a pesar de los problemas en cadenas de suministro e inflación, podemos decir que hay una saturación del mercado con una oferta casi infinita de marcas, productos, canales… y una demanda que ya no crece”.

Para el empresario, la apuesta por las nuevas tecnologías en el sector es imparable, pero en su opinión la tienda física seguirá siendo clave, porque ante tal abundancia de oferta hay poca diferenciación y las marcas ya no buscan simples distribuidores con puntos de venta que ya no les aportan valor y necesitan otro tipo de experiencias.

“Lo digital ya no es opcional para las empresas. Los canales digitales no han parado de crecer en detrimento de los canales físicos. Sin embargo, por primera vez, nos encontramos que, tras la aceleración provocada por la pandemia, la venta digital empieza a estabilizarse y no crece tanto. Es en este momento en el que las tiendas físicas van a demostrar que son muy importantes”, afirmó.

En su opinión “muchas empresas se han dado cuenta de que para crecer en la venta digital se necesita del mundo físico. Y, a la vez, hay empresas que no consiguen integrar los canales digitales porque su legado físico les impide conseguir una verdadera omnicanalidad”.

Respecto a este concepto de omnicanalidad, que hace años se puso de moda, el fundador de WOW es contundente y asegura que «la omnicanalidad es un concepto que ha fracasado precisamente porque se ha intentado realizar la integración de lo digital desde lo físico. Se ha producido un cambio en la ecuación de valor de nuestro cliente. No basta con competir en soluciones, hay que hacerlo pasando al siguiente nivel, el de las sensaciones”.

Respecto al sector del retail, Gimeno reiteró su idea, ya plasmada en su libro ‘Retail Reset’, del concepto de reinventar y ‘resetear’ el sector; una necesaria transformación para integrar todos los canales con un enfoque phygital.

“El retail reset supone asumir que las reglas del juego han cambiado y, ante una situación como esta, lo peor que nos puede pasar es no saber leer la situación de cambio de paradigma. Actualmente, la estrategia es más importante que nunca. El reset nos obliga ponerse a reflexionar para trabajar en dos áreas: la conexión phygital, integrando los canales físicos con los digitales; y también la conexión emocional, apostando por crear experiencias, por las generar sensaciones”, expuso.

Para conseguir esta conexión emocional, explica, hay que trabajar la selección de marcas y productos que tienen que cumplir tres requisitos: ser novedosos, de tendencia, y exclusivo o difícil de encontrar en otros canales.

“Las marcas tradicionales, que han confiado durante décadas en los canales físicos y que han crecido mucho en digital, necesitan conectar con audiencias más jóvenes, los ‘nativos digitales’, para posicionarse de forma diferente, con conceptos ‘phygitales’ como es el caso WOW, un concepto phygital que ha nacido para ser un conector: a lo digital a ser físico y a lo físico a ser digital”, añadió.

Gimeno puso como ejemplo WOW como una plataforma phygital que permite la incorporación de tiendas físicas, confirmando que será “el caso de Serrano 52, que se unirá a Gran Vía 18 con un cliente y oferta diferenciados que en el caso de Madrid es posible gracias al crecimiento que está teniendo la ciudad en el turismo de compras”.