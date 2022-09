LaLiga recupera el espíritu inspirador de Luis Aragonés para su nueva campaña

La patronal de fútbol profesional español ha lanzado su campaña ‘Algo que decir’ en la que, gracias a la tecnología, se puede ver y escuchar de nuevo al mítico entrenador Luis Aragónes que, manteniendo su personalidad motivadora, que lo ha convertido en una de las figuras más relevantes de este deporte en nuestro país, invita a todos los aficionados a ser incondicionales de las personas, a no dejar a nadie atrás, a seguir haciendo grandes cosas y a disfrutar de cada partido y de cada momento.

Para la realización de este proyecto LaLiga ha contado con el apoyo de la familia de Luis Aragonés, que ha querido sumarse a este homenaje para trasladar los mensajes de compañerismo, perseverancia y superación representados en la figura del jugador y entrenador que dejó su huella en 12 equipos del campeonato.

“El fútbol forma parte de nuestras vidas. La victoria, la derrota, la fuerza para mantenerse arriba o levantarse cuando toca. El esfuerzo, el compañerismo, no dejar a nadie atrás, apuntar a lo más alto o hacer siempre lo correcto. El juego limpio. Desde LaLiga tenemos la responsabilidad de inspirar a las personas a través de los valores positivos que tiene nuestro deporte. No se nos ocurre mejor embajador que Luis Aragonés, jugador, entrenador y parte de nuestras vidas, para motivarnos a hacer cosas grandes en nuestro día a día. ¡No es fútbol, es la vida!”, afirmó Ángel Fernández, responsable de Marca Global y activos de LaLiga.

“Mira que he dado charlas a lo largo de mi vida, pero me faltaba algo por decir. Gracias por haber sido mi inspiración. Porque llevan ustedes haciendo cosas grandes toda la vida”, comienza el discurso de Luis Aragonés.

Y continúa diciendo: “Escúchenme. Hacer cosas grandes es dar la vida por lo que amas. Es ser incondicional, no de algo, de alguien. Es ponerse el brazalete de capitán cuando toca, y cuando no toca también. Y no dejamos a nadie atrás. Lo que pasa en el campo no queda en el campo. Hacer cosas grandes es disfrutar cada partido como si te fuera la vida en ello. Así que ahora salgan ahí fuera y hagan que el mundo se inspire en ustedes. Porque créanme cuando les digo, que cuando haces algo grande, vives para siempre. No es fútbol. Es LaLiga. Nuestra Liga”.