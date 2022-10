Marruecos acogerá el Foro Mundial de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas

Marruecos acogerá el noveno Foro Global de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas en la histórica ciudad de Fez, los días 22 y 23 de noviembre de 2022.

El anuncio se produjo tras una reunión bilateral en la Misión Permanente de Marruecos en Nueva York entre el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Expatriados de Marruecos, Nasser Bourita, y el secretario general adjunto de la ONU y Alto Representante de la Alianza de Civilizaciones de Naciones Unidas (Unaoc), Miguel Ángel Moratinos.

El Alto Representante de Unaoc expresó su reconocimiento y agradecimiento al rey Mohammed VI por haber aceptado ser anfitrión de este evento internacional y adelantó que en el foro participará el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres.

El Alto Representante de Unaoc dijo que “la ciudad de Fez fue elegida en vista de su carácter ancestral y su simbolismo espiritual».

El Foro se lleva a cabo en un contexto global “extremadamente” desafiante marcado por una amplia gama de desafíos globales que van desde el aumento del extremismo violento, el terrorismo, la xenofobia, el discurso de odio hasta el racismo, la discriminación y el radicalismo, señalaron desde Unaoc.

Por ello, consideran necesario encontrar caminos hacia la paz, la unidad y la solidaridad “arraigados en el respeto mutuo, la dignidad humana y la compasión nunca ha sido más urgente”.

“El noveno Foro Global de Unaoc tiene la intención de abordar muchos problemas transversales y globales desafiantes con un enfoque especial en África, un continente que aún no ha ganado el lugar que le corresponde en lo que respecta a la acción colectiva y la movilización global. De hecho, la elección del Reino de Marruecos, y en particular de la ciudad histórica de Fez, para albergar el 9º Foro Global de Unaoc no es una coincidencia”, destacó el ministro Bourita.

“Muchas veces se habla de la necesidad de salvar el planeta, pero también se nos pide que aprendamos a vivir juntos, a respetarnos unos a otros y a entender la existencia de las diferentes religiones, culturas y civilizaciones, y Marruecos lo encarna”, subrayó Moratinos. .

El Alto Representante de Unaoc afirmó que «la celebración del 9º Foro Global de Unaoc bajo los altos auspicios de su majestad el rey Mohammed VI y el despliegue de esfuerzos conjuntos de las Naciones Unidas y Marruecos garantizarán su éxito”.