‘La ultima vez que fuimos niños’, pelicula de MFE-MEDIAFOREUROPE de Claudio Bisio, se proyectará el 24 de enero en el Parlamento Europeo

En vísperas del Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, la película de MFE – MEDIAFOREUROPE «L’ultima volta che siamo stati bambini” («La última vez que fuimos niños») de Claudio Bisio (coproducción de Solea/Bartlebyfilm con Medusa Film) se proyectará en el Parlamento Europeo en Bruselas el miércoles 24 de enero.

La conmovedora película de Claudio Bisio cuenta la historia de la amistad entre cuatro niños. Uno de ellos, un niño judío, es secuestrado por los nazis el 16 de octubre de 1943, junto con más de mil personas del gueto. Los niños deciden irse en secreto para convencer a los nazis de que liberen a su amigo. Su viaje transcurre entre el juego y el miedo, la poesía infantil y la adversidad, la exploración de la vida y el riesgo de la muerte: una experiencia que deja una huella indeleble en todos ellos, transformando su interior y la dinámica de sus relaciones. Todo ello conduciendo a una conclusión sorprendente, pero en última instancia inevitable.

Para mantener viva la memoria del Holocausto y seguir haciendo reflexionar a las nuevas generaciones sobre lo sucedido, el viernes 26 y el sábado 27 de enero también se proyectará ‘L’ultima volta che che siamo stati bambini’ (‘La última vez que fuimos niños’) para estudiantes de toda Italia en más de 500 cines.

Giampaolo Letta, CEO y vicepresidente de Medusa Film, del Grupo MFE -MEDIAFOREUROPE, dijo que «una vez más este año, el compromiso del Grupo MFE con el Día de Conmemoración del Holocausto dentro de la programación de Mediaset Networks es fuerte y profundo. Gracias al trabajo de Claudio Bisio, tenemos el honor de presentar la película en el Parlamento Europeo, en presencia de la presidenta de la Comisión de Cultura, Sabine Verheyen, la embajadora de Italia en Bélgica, Federica Favi, y Roberto Viola, director general de Comunicación, Redes, Contenidos y Tecnología (DG Connect). Quiero agradecer a los profesores y a las escuelas por su interés y solicitudes para mostrar nuestra película a sus estudiantes, con más de 500 proyecciones en cines de toda Italia, como parte de sus iniciativas del Día de Conmemoración del Holocausto».

Claudio Bisio señaló que «la historia no debe repetirse jamás. La mía no es una película ideológica, no es una película temática, solo tiene un mensaje fuerte: ¡No a la guerra porque las primeras víctimas son los niños!».