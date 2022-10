El Teatro Real lleva la gira ‘Authentic Flamenco’ a Washington DC tras pasar por Nueva York

El Teatro Real de Madrid lleva desde el 14 de octubre, a Washington DC su gira ‘Authentic Flamenco by the Royal Opera of Madrid’, con la que está difundiendo y formentando el flamenco en Estados Unidos.

La gira, que incluye más de medio centenar de actuaciones, comenzó en septiembre en Nueva York, se traslada ahora al Miracle Theatre de Washington DC y después irá a Dallas.

La dirección, coreografía y baile recaen en Amador Rojas, con el apoyo coreográfico de Yolanda Osuna. En cada actuación se realiza un recorrido por diferentes palos del flamenco.

La gira es una extensión internacional de Flamenco Real, un proyecto iniciado en 2018 con la creación de un espacio dedicado al flamenco en el Salón de Baile del Teatro Real y actuaciones regulares apadrinadas por Antonio Canales, Cristina Hoyos, Sara Baras o Eva Yerbabuena, entre otros, que homenajean a grandes artistas en cada edición.

En Washington DC se realizó una actuación en el Centro Cultural de la Embajada de España en EEUU previa al inicio de la gira en la ciudad, donde permanecerá hasta el 6 de noviembre. El evento lo presentó el embajador de España en Estados Unidos, Santiago Cabanas, en una recepción para Instituciones y embajadas, y posteriormente para la comunidad española, a la que también asistió la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.