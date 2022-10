Carga récord en 2023 para trabajadores y empresarios: las cotizaciones sociales suben en 16.000 millones

El Gobierno ha presentado los presupuestos generales del Estado (PGE) para 2023 en los que los ingresos a la Seguridad Social aumentarán un 12,8%. En esto jugarán un papel muy importante las cotizaciones que aporten los trabajadores y los empresarios. Estas ascenderán a 143.261 millones de euros, 16.000 millones más que el pasado año. El incremento será del 12,6%, el mayor incremento en el total de las cotizaciones que también aportan los desempleados y los ceses de actividad de los ocupados.

En total, los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social sumarán 152.075 millones de euros, un 11,5% que el pasado año, según consta en las cuentas que ha presentado la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. Así, el organismo que recauda estos ingresos y que se hace cargo de las pensiones y de otras prestaciones ingresará 192.102 millones, de los cuales un 74,5% corresponderá a estas cotizaciones.

Este incremento se explica por dos aspectos. En primer lugar, Montero explicó que se subirán las bases máximas de cotización en un 8,6%. Es decir, aquellos trabajadores que tengan los salarios más elevados deberán aportar más al sistema, también lo harán las empresas en las que estos empleados trabajen. Este incremento está en línea con la subida que aprobará el Ejecutivo para las pensiones, independientemente de la cuantía de estas, de un 8,5%, a la espera del dato definitivo de inflación de noviembre.

En cualquier caso, aumentará la carga sobre los costes laborales que empresarios y trabajadores deberán aportar a la Seguridad Social. Estas cotizaciones financiarán el 79% del gasto en pensiones que se ha presupuestado, cifrado en 190.687 millones de euros, casi 20.000 millones más que en 2022.

Montero no ha comentado que sucederá con el resto de bases de cotización, pero estas deberán ajustarse cuando se produzca la subida del salario mínimo interprofesional a principios de 2023. Cabe recordar que el Ministerio de Trabajo ha encargado a la comisión de expertos un informe para actualizar la horquilla en la que se debería actualizar la percepción mínima de un trabajador en España, teniendo en cuenta cual ha sido el salario medio en el último año.

Reforma de las pensiones

Elevar las bases máximas de cotización es una de las tareas pendientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y forma parte de la negociación para la segunda parte de la reforma de las pensiones. Además, el departamento que dirige José Luis Escrivá tiene que debatir con los sindicatos y la patronal cómo se fija el periodo de cálculo para la pensión.

El mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que consiste en un incremento en las cotizaciones sociales a través del cual se realiza una aportación al fondo de reserva de las pensiones, ya está aprobado, pero la Comisión Europea vigila que sea suficiente para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. Sobre todo, tras aprobar por ley la revalorización de las pensiones ligadas al IPC.

Montero ha descartado que el Ejecutivo valore no elevar por igual las pensiones máximas que las mínimas y ha defendido que Moncloa no duda en «cumplir la palabra, revalorizando el poder adquisitivo de los pensionistas». La ministra recordó durante la presentación de los PGE que la subida de las pensiones conforme a la inflación es una previsión legal que ya se recogía en la última reforma aprobada en el Congreso, que buscaba cumplir con el Pacto de Toledo, y no ha dudado en preguntarse «qué propone el principal partido de la oposición», en referencia al PP.