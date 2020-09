Casado avisa que el PP recurrirá el indulto a los presos del 1-O

23 de septiembre de 2020 (14:36 CET)

El Partido Popular recurrirá ante el Tribunal Supremo los indultos a los presos del procés "si llegan a aprobarse". Lo ha anunciado este miércoles Pablo Casado en una rueda de prensa en el Congreso de los Diputados, afeando que estos últimos gestos del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas catalanes y vascos "revelan el precio tan caro que paga por seguir en el poder".

El líder del PP ha cargado contra el Ejecutivo central después de que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunciase sorpresivamente en el pleno de esta mañana que la próxima semana se empezarán a tramitar las solicitudes de indulto que podrían beneficiar a los líderes independentistas condenados por sedición y malversación en el juicio al referéndum del 1-O.

También ha reprochado que el Gobierno esté trabajando en una reforma exprés del delito de sedición recogido en el Código Penal, presuntamente para conseguir el apoyo de ERC a los Presupuestos. "Evitaremos la reforma del delito de sedición y rebelión", ha asegurado el presidente popular. "Y plantearemos que acaben los acercamientos de presos etarras a cambio de pactar la reforma laboral y los Presupuestos con Bildu".

"Esto no es un lapsus"

El ministro Campo no ha concretado a lo que se refería cuando habló de "tramitar" los indultos, y la oposición ya teme lo peor. Casado ha recordado que el PP es "incompatible" con premiar con el indulto a "aquellos que han sido condenados por dar un golpe a la Constitución española" y con "modificar el Código Penal a la carta para favorecer a los que han cometido grandes delitos".

"No entiendo un país en el que unos señores que dan un golpe a la Constitución reciban el indulto o, mejor dicho, a través de la modificación de la sedición, la amnistía de facto a la carta por parte del Gobierno", ha exclamado el líder del PP, que ha instado a leer las constituciones francesa, portuguesa y alemana para entender qué dicen en esos países sobre los partidos políticos que afrontan contra la unidad territorial nacional.

"Tenmos una constitucion bastante plural y respetuosa con las ideas de cualquier partido político, pero una cosa son las ideas y otra cosa son los delitos, y cuando se comete un delito, sea robar en un supermercado o declarar la independencia alentando a la violencia a través de manifestaciones, no puede tener un indulto", ha insistido Casado.

El líder de la oposición ha planteado, en cambio, "prohibir expresamente" los indultos a condenados por rebelión y sedición, modificar el delito de sedición para incorporar la rebelión impropia y tipificar como delito la convocatoria de referéndums ilegales, "algo que de hecho se ha votado en el Senado y que la izquierda ha rechazado".

Finalmente, Casado ha recordado que en la campaña electoral del 10-N interpeló a Sánchez sobre si iba a pactar con Podemos, "y dijo que no", y preguntó por los indultos, "y no contestó". "Se ve que esto era el precio que tenía que pagar por la investidura", ha asegurado, advirtiendo de que los anuncios de estos días no son "un lapsus" sino parte del "cronograma" del Gobierno de coalición.

Es de "mal gusto" que el Gobierno "esté pactando con los independentistas para mantenerse un año más en el poder", ha concluido.