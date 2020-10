País Vasco pide el estado de alarma tras un revés judicial

23 de octubre de 2020 (15:42 CET)

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha solicitado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que declare el estado de alarma en el País Vasco por el descontrol del coronavirus. Lo ha hecho al día siguiente de que la comunidad se abstuviera en la votación del documento de actuaciones coordinadas para afrontar la pandemia propuesto por Sanidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

De hecho, este jueves, la consejera vasca de Salud, Gotzone Sagardui, insistió en que Euskadi no se planteaba el estado de alarma, mientras paralelamente se informaba de que Urkullu un día antes había admitido que sí estaba abierto a reflexionar sobre el "toque de queda" y la aplicación del estado de alarma en la comunidad que preside. Ahora, se confirma que el lehendakari ha trasmitido esta solicitud al Gobierno.

Urkullu ha conversado esta mañana por teléfono con Sánchez y ha manifestado que, "dada la situación" de la pandemia en País Vasco y ante la urgencia de actuar con "la mayor celeridad posible para intentar preservar la salud de toda la ciudadanía, limitar la transmisión comunitaria y la saturación de las camas hospitalarias", consideraba conveniente activar ya el estado de alarma en la comunidad.

El dirigente del PNV ha subrayado que debe declararse el estad de alarma y reservarse el "mando y gestión" del mismo a la presidencia de cada comunidad autónoma.

La justicia tumba las medidas de Urkullu

Los bandazos de País Vasco en torno al estado de alarma tienen explicación en la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la comunidad, que este jueves obligó a Urkullu a pedir el estado de alarma si quería limitar la movilidad. Los jueces también tumbaron una de las medidas decretadas por la consejería vasca de Salud: la de prohibir reuniones de más de seis personas en los ámbitos privado y público.

El TSJ vasco entiende que esta medida infringe un derecho fundamental y que la comunidad autónoma no está facultada para ello, sino el Estado a través del estado de alarma. Así las cosas, el Gobierno vasco podía recomendar no celebrar reuniones de más de seis personas pero no exigirlo, lo que llevó a cambiar la estrategia y optar ahora por el estado de alarma que desde el verano ofreció el Gobierno a las autonomías.

Urkullu cuenta con el visto bueno del Departamento vasco de Salud y de la Comisión Técnica del Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi para pedir el estado de alarma. La solicitud que trasladará formalmente este viernes al Gobierno precisa que el mando y la gestión deben seguir en manos del Gobierno vasco y de las otras autonomías que lo pidan, "de manera coordinada en el conjunto del Estado".

La tasa de positividad de Covid-19 de País Vasco este viernes es del 8,5%, un porcentaje que no se alcanzaba desde finales de agosto.

Si le ha interesado esta información, únase a nuestro canal de Telegram para recibir toda las novedades nacionales e internacionales que publicamos sobre el coronavirus: https://t.me/economiadigital_es