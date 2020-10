Sondeo: Vox aleja al 75% de los votantes con su moción de censura

23 de octubre de 2020 (12:13 CET)

Santiago Abascal presentó una moción de censura​ contra el Gobierno de Pedro Sánchez en plena pandemia del coronavirus y con una crisis económica trascendental, pero a quien ha censurado finalmente la mayoría de los españoles es a él mismo, el líder de Vox. Un sondeo de Redlines publicado este viernes señala que su fracaso ha alejado a tres cuartas partes del electorado y, al menos de momento, no ha salido a cuentas.

Durante su duro discurso en el que anunció el "no" del PP a la moción de censura, Pablo Casado advirtió a Abascal de que "le ha salido el tiro por la culata". La encuesta que se ha conocido después de la votación le da la razón. El 74,8% de los encuestados no votaría al número uno de Vox como presidente del Gobierno, frente al 19% que sí y el 6,2% que no sabe o no responde. El 40% le ha valorado de forma negativa, también.

Ese 19% que ha respondido "sí" es levemente superior al 16,1% de media de estimación de voto a Vox que recoge Electocracia al ponderar los últimos sondeos publicados. Cabe destacar, eso sí, que la intención de voto al partido de Abascal que recogen los sondeos más recientes ha estrado en crecimiento, habiendo aumentado esta semana un 0,7% respecto a la semana anterior. El PP, por su parte, tiene ahora un 22,3%.

Esta diferencia de casi el 3% entre la intención de voto ponderada de los últimos sondeos y la encuesta sobre la moción de censura entra en el 4,8% de margen de error del estudio de Redlines.

La "inoportuna" moción de censura de Vox

Volviendo a la encuesta de la consultora Redlines, la percepción de Vox se ha desgastado en todos los frentes con su desafío en el Congreso, que firmó este jueves el mayor rechazo a una moción de censura en su historia, con 298 votos en contra y solo los 52 de Vox a favor. No hubo ninguna abstención. Lo que se corresponde con que el 75% del mencionado sondeo consideró inoportuna o completamente inoportuna la moción.

Poco más de siete de cada diez encuestados ha asegurado que la moción de Vox fue útil solo a los intereses políticos del partido, frente a un 24% que la vio útil a los intereses generales de España. Por lo mismo, ocho de cada diez han opinado que estos dos días de debate y votación en el Congreso harán un flaco favor a la vida de los españoles, frente a solo un 13,2% que cree que va a ayudar a mejorar la vida de la población.

Así las cosas, casi una sexta parte del electorado, puesto a definir la posición ideológica de Vox, sitúa al partido en la "extrema derecha" o muy cerca de ella.

Pablo Casado sale fortalecido de la moción de censura de Vox

Otro sondeo, elaborado por el periódico ABC y todavía en desarrollo en su página web, revela que, entre más de 75.000 participantes hasta las 11.30 horas de este viernes, el 62% señaló que Pablo Casado salió como "vencedor" de la moción de censura porque su discurso aupa al PP como alternativa al Gobierno de coalición. El 33% ha aupado en este sentido a Santiago Abascal, y solo un 5% dice lo mismo de Pedro Sánchez.