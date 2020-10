Casado calma a los barones con el 'no' a Vox pero despierta a otros críticos

23 de octubre de 2020 (06:55 CET)

Gritos de júbilo y un "ya era hora" fue lo que más se escuchó en la bancada popular este jueves en el Congreso de los Diputados tras el discurso de su líder, Pablo Casado, en la moción de censura presentada por Vox contra el Gobierno de coalición.

Casado levantó un muro entre el PP y Vox tras dos años en silencio. "No somos como ustedes", dejó bien claro Casado al líder de Vox, Santiago Abascal, cogiendo por sorpresa a éste y a todo el Ejecutivo de coalición.

Los barones del PP consideran que Casado ha sido el "claro ganador de la moción de Vox" y no tardaron en llamarle para felicitarle personalmente y hacer sus mensajes públicos a través de las redes sociales. Incluso, el barón entre barones, el gallego Alberto Núñez Feijóo, aplaudió a Casado por demostrar "con contundencia que la alternativa a Sánchez e Iglesias no puede ser liderada desde la ruptura, el populismo, o la demagogia; la moción de refuerzo al Gobierno y de desgaste al PP no ha prosperado", celebró.

El presidente de Andalucía, Juanma Moreno, líder de un gobierno de coalición con Ciudadanos que depende del respaldo externo de Vox se unió a la enhorabuena a Casado: "Hoy ha quedado demostrado que España necesita a Pablo Casado de presidente y al proyecto que representa el PP".

También la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya gobernabilidad pende de los mismos equilibrios, apoyó a Casado como "única alternativa posible; quizá otros puedan permitirse estos juegos. España y los españoles, no", sostuvo.

Génova era una fiesta, parafraseando a Hemingway. Y es que incluso la diputada 'díscola', como algunos populares llaman a Cayetana Álvarez de Toledo, evitó romper la disciplina de voto y votó 'no' telemáticamente a la moción. Pero ya advierte la 'ley de Murphy' que si algo puede salir mal, saldrá y, en este caso, no todo son halagos para el líder del PP.

"Casado ha caído en la trampa"

Un sector del partido que ahora enmudece frente al rumbo tomado por Casado, le advirtió días antes de los peligros que podría suponer romper definitivamente con Abascal y no abstenerse, es decir, dejar la puerta entre abierta a su compañero de más a la derecha. Estas voces críticas insisten en que el líder del PP "ha caído en la trampa de Sánchez, a pesar de estar avisado".

Las mismas fuentes lamentan que Casado haya tirado la toalla con la reconstrucción del frente de la derecha, "el único que puede ganar en elecciones al Gobierno de coalición Sánchez-Iglesias". Ahora, consideran, sólo le queda echarse en brazos del PSOE con la promesa de que dejará a Podemos y a los independentistas. "Craso error", añaden.

Una lectura que estaría conectada con la que hacen en Moncloa y en Ferraz. Fuentes del Gobierno resumen la moción como "jaque-mate". "Nos alegramos de que -el PP- haya dicho que no porque se estaba inmolando con la extrema derecha. Nosotros, por nuestra parte, ya advertimos que si el PP votaba 'no' se abriría un nuevo tiempo para llegar a grandes consensos" con el principal partido de la oposición, destacan.

Así, mientras Pablo Casado sale victorioso de la moción de censura, Pedro Sánchez sale indemne. El presidente del Gobierno vivió este debate con tranquilidad, sin presión alguna al no ver peligrar en ningún momento su estabilidad, señalan desde Moncloa.

Pactos con el PSOE

El Ejecutivo ve incluso "buena predisposición" del PP a pactar la renovación del Consejo General del Poder Judicial e, incluso, de sentarse a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero "no hay que correr, todo a su debido tiempo", insisten.

Los populares recuerdan a Sánchez las tres premisas para comenzar a articular una nueva reforma de la Justicia: en primer lugar, "retirar la reforma del PSOE-Podemos contra la independencia judicial"; en segundo, "despolitizar la elección del CGPJ y Fiscalía" y, por último, "excluir a Podemos del proceso", sentenció el secretario general, Teodoro García Egea, este jueves en sus redes sociales.

Casado reunirá el martes a su Ejecutiva

Por lo pronto, el presidente del Partido Popular reunirá el próximo martes al Comité Ejecutivo Nacional de su partido tras votar este jueves 'no' a la moción de censura de Vox. La decisión, según su equipo más cercano, fue "personalísima" y deberá de explicarla en Génova la semana que viene.

Además, fuentes populares adviertieron que se vienen cambios en los populares, durante la reunión del Grupo Parlamentario Popular celebrada este jueves en el Congreso de los Diputados.

Sobre la mesa Casado tendrá el aviso de Vox en Andalucía: "lo que se siembra es lo que recogerá", dijo su portavoz en el Parlamento andaluz, Alejandro Hernández, que suspendió la reunión prevista para negociar los presupuestos. La advertencia ha llegado después de que el líder de la formación, Santiago Abascal, señalase que no peligraban los gobiernos autonómicos.

Desde el entorno de Casado restan importancia a las consecuencias de su ruptura con Abascal. No hay pactos con Vox, solo acuerdos de investidura y ante un posible bloqueo presupuestario retan: "que lo haga".