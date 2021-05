Encuesta: El éxito del 4-M coloca al PP como la primera fuerza política de España

Nada más concluir el escrutinio de las elecciones madrileñas, Pablo Casado ya lanzó un mensaje victorioso a su electorado en clave nacional para convencerle de las posibilidades de recuperar la Moncloa. Ahora, una encuesta de Sigma Dos para El Mundo le ha dado la razón. El Partido Popular se convertiría en la primera fuerza política de España con un 30,2% de intención de voto, desbancando del liderato al Partido Socialista.

La formación conservadora protagoniza un auténtico subidón en sus expectativas electorales. El sondeo realizado en los dos días posteriores a la cita electoral de la Comunidad de Madrid le da al PP casi diez puntos más que en las elecciones generales de 2019, cuando apenas fueron capaces de aglutinar el 20,8% de los apoyos de la ciudadanía y dejaron la presidencia en manos de Pedro Sánchez. Una lectura que su líder ya realizó el 4 de mayo desde el balcón de Génova: “Madrid ha hecho una moción de censura al sanchismo”

No es la única tesis del PP que se cumple gracias a las encuestas. El otro logro del que se vanagloriaba el equipo de campaña era de haber sido capaces de concentrar el voto del centro derecha en torno a la figura de Isabel Díaz Ayuso. El sondeo de Sigma Dos demuestra que siguen captando apoyos de la bolsa de votantes de Ciudadanos. La formación de Inés Arrimadas lograría en unos nuevos comicios apenas un 3,6% de los votos de los españoles. Son 3,2 puntos menos de su actual representación.

El Partido Socialista sufre el desgaste de las elecciones

El gran damnificado en el sondeo es el Partido Socialista que reduce su estimación de voto hasta el 25,7%, lo que representa 2,3 puntos por debajo del resultado electoral que permitió a Pedro Sánchez alcanzar la Moncloa en 2019. La derrota histórica de Ángel Gabilondo en la llamada a las urnas de la Comunidad de Madrid pesa sobre el partido, que dejaría de ser la primera opción en el sobre de los españoles.

Ángel Gabilondo y Pedro Sánchez participan en un acto de campaña del PSOE en Madrid. EFE/Chema Moya

La formación ya se encuentra inmersa en un proceso para poder recuperar la confianza de su electorado. Los grandes líderes nacionales ya han anunciado una revisión a fondo de los resultados para analizar la debacle en la capital madrileña. Mientras que Ángel Gabilondo y el secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, han sido las dos primeras víctimas colaterales del batacazo.

Unidas Podemos crece con el liderazgo de Yolanda Díaz

Los resultados electorales de Unidas Podemos no parecen haberse trasladado directamente a la esfera nacional. El sondeo de Sigma Dos ofrece una estimación de voto para la formación morada del 13%, lo que mejoraría el botín de los comicios de 2019 cuando se hicieron con el 12,8% de las papeletas. Su ligera subida no compensa la pérdida de votos de la coalición por el derrumbe socialista pero es positiva a nivel particular.

El relevo nacional tomado por la ya vicepresidenta tercera del Gobierno, Yolanda Díaz, ha sentado bien en las bases del partido que sigue manteniendo su apoyo dos días después de que Pablo Iglesias anunciara su adiós definitivo de la política institucional, renunciando a todos sus cargos para no servir como elemento para movilizar a la derecha.

Pablo Iglesias y Yolanda Díaz conversan en el Congreso de los Diputados. EFE

Tampoco parece que el 4-M haya supuesto un punto de inflexión para Más País. Mónica García se convirtió en la gran vencedora de la izquierda en las elecciones madrileñas al situarse como la principal alternativa del bloque con un ‘sorpasso’ inesperado sobre el Partido Socialista. Sin embargo, ese optimismo no ha provocado una mejoría de las expectativas de Íñigo Errejón. La formación perdería medio punto hasta lograr el 2% de los votos en unas hipotéticas elecciones.

Vox mantiene su fuerza tras la campaña madrileña

El que sí que ha salido reforzado de los comicios es Vox. La formación de Santiago Abascal lograría evitar que el Partido Popular le engullese y llegaría incluso a mejorar sus resultados en una décima hasta una estimación de voto del 15,2%. A pesar de la victoria aplastante de Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones, desde el partido se valoraron positivamente los resultados de Madrid por haber logrado dejar sin opciones al bloque de la izquierda.

El escaso margen de votos ha dejado a Vox sin apenas opciones de entrar en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, sin embargo este alto porcentaje puede hacerles soñar con acceder a la Moncloa si finalmente el bloque de la derecha logra sumar para derrocar a Pedro Sánchez. El derrumbe de Ciudadanos les convierte prácticamente en el único socio del Partido Popular en una cámara fragmentada.